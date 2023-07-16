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El País: На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек

16 июля 2023, 00:14

Фото: iStock/Toa55

Более двух тысяч человек были эвакуированы на Канарских островах из-за возникшего несколько дней назад лесного пожара. Об этом сообщила в субботу, 15 июля, испанская газета El País.

Возгорание произошло 14 июля на канарском острове Пальма в районе населенного пункта Эль-Пинар-де-Пунтагорда. Пожар охватил 4,5 тыс. га леса, его пока не удается взять под контроль. Полностью сгорела дюжина домов. В борьбе с пожаром, по информации издания, сейчас задействованы четыре вертолета и столько же наземных пожарных команд.

Как сообщил журналистам президент Канарских островов Фернандо Клавихо, число потенциально эвакуируемого населения, может достичь тысячи человек. Понимая это, власти Пальмы обратились за помощью к другим островам архипелага, таким как Гомера и Тенерифе.

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#лесные пожары
#Испания
#Канарские острова
#эвакуация людей
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В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников
16 июля 2023, 06:11

Фото: iStock/NiseriN

Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», —  уточнил губернатор, добавив, что все было сделано «уверенно и спокойно».

В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, флотом были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он добавил, что сейчас в Севастополе все спокойно, продолжается контроль воздушной обстановки.

В Севастопольской бухте на время прекращено движение паромов и катеров. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова будет организована работа автобусов, сообщил департамент транспорта города.

Ранее Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражали атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

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SHOT: Жители Севастополя сообщают о взрывах над городом

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#беспилотники
#Украина
#Михаил Развожаев
#Севастополь
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CBS: В кемпинге в Скалистых горах нашли три мумифицированных тела, следов насилия нет
16 июля 2023, 05:55

Фото: iStock/fesign

В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в штате Колорадо обнаружены три мумифицированных тела без каких бы то ни было следов насилия. Об этом 16 июля сообщает американский телеканал CBS
Изначально в полицию от одного из туристов поступило сообщение об обнаружении одного тела в лагере, который находился в отдаленной лесистой местности. По прибытии на место власти обнаружили останки еще двоих человек.

Как рассказал журналистам местный шериф Ганнисон Мерди, найденные тела представляют собой «нетипичное явление где бы то ни было». Два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, а еще одно - снаружи, где были личные вещи погибших и навес над костром. Исходя из мумификации тел, Мерди предположил, что они могли находиться в кемпинге еще с осени или зимы минувшего года.

При этом, следователи не заметили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении — ни оружия, ни следов или признаков насилия.

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#кемпинги
#Колорадо
#мумификация
#смерть людей
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Три человека пострадали при конфликте таксистов под Петербургом
16 июля 2023, 03:50

Фото: Фотобанк Московской области

Три человека получили ранения при стрельбе в городе Кудрово Ленинградской области после того, как разгорелся конфликт между тамошними таксистами.
Как сообщают «Известия», все произошло на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта. Возникшая между водителями перепалка закончилась стрельбой — к счастью, не из боевого оружия.


По рассказу одного из очевидцев, одного из таксистов ранили в шею, второго — в глаз, а еще один пострадавший получил огнестрельное ранение туловища.

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#Ленинградская область
#Кудрово
#таксисты
#стрельба
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SHOT: Жители Севастополя сообщают о взрывах над городом
16 июля 2023, 03:27

Фото: iStock/Kalichka

Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно, сработала система ПВО. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты.
Официальной информации об инциденте пока не было, но о работе российской системы ПВО,отразившей украинскую атаку, заявил также и  председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», — говорится в его сообщении.

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#Севастополь
#Крым
#ПВО
#Владимир Рогов
#Украина
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AP: Четыре человека погибли при стрельбе в Джорджии
15 июля 2023, 23:42

Фото: IStock/Stock_Depot

Минимум четверо людей погибло при стрельбе в американском Хэмптоне (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press. Причины стрельбы пока остаются неизвестными.
Инцидент произошел в округе Генри.  Сейчас подозреваемый находится на свободе. По факту произошедшего начато расследование полиции и бюро расследований штата.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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#США
#стрельба
#Джорджия
#гибель людей
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МЧС сообщило о локализации пожара площадью более 1 тыс. квадратных метров на крыше дома в Омске
15 июля 2023, 23:23

Фото: Фотобанк Московской области

Пожар, охвативший крышу пятиэтажного жилого дома в Омске, локализован на площади 1 125 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло на набережной, по адресу Бульвар Победы, 3. Из здания были эвакуированы 60 человек, ещё 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями. 



Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, для тех, кому необходим ночлег, подготовили пункт временного размещения в гимназии №115.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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#МЧС
#Омск
#пожары
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Подросток на отцовской машине сбил четырех человек в подмосковных Химках
15 июля 2023, 19:44

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Подмосковье шестнадцатилетний подросток сел за руль папиного автомобиля и въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.
Инцидент произошел в районе Новогорск городского округа Химки, сообщает сетевое издание «КП в Московской области». Парень сел за руль отцовской иномарки, после чего, не справившись с управлением, врезался в остановку. Все пострадавшие в аварии – рабочие, осуществлявшие ремонтные работы на участке дороги. Двое из них получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Состояние двоих других не уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы, полиция и скорая помощь. Инспекторы ГИБДД стараются выяснить все обстоятельства, причины и подробности случившегося. 

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#дтп
#подмосковье
#подросток
#остановка
#авария
#рабочие
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На трассе под Москвой произошло ДТП с участием полутора десятков машин
15 июля 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

В Подмосковье в районе 19-го километра трассы М-1 «Беларусь» произошла массовая авария. Водитель большегрузного автомобиля Scania протаранил 15 автомобилей, двигавшихся с ним в попутном направлении.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением из-за внезапной поломки машины, сообщает ТАСС.

В массовом ДТП пострадали три человека. В настоящее время все они госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали и подробности столкновения. Движение по трассе в районе аварии затруднено. Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Московской области просят автовладельцев учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности выбирать объездные пути следования.

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#дтп
#авария
#трасса
#подмосковье
#фура
#гибдд
#автомобиль
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В ТЦ «Афимолл Сити» горит подземный паркинг
15 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/Diy1

В торговом центре «Афимолл Сити» в центре Москвы горит подземный паркинг. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, возгорание произошло на минус третьем этаже торгового центра на Пресненской набережной в Москве.

На место происшествия выехали экстренные службы. Причина возгорания, а также наличие пострадавших уточняется.

Ранее, на этой неделе, сообщалось о пожаре в шато-отеле «Немчиновка парк» в Одинцовском округе Московской области. Площадь возгорания составила 100 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации участвовали 63 человека и 23 единицы техники. 

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