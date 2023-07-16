El País: На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек

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Более двух тысяч человек были эвакуированы на Канарских островах из-за возникшего несколько дней назад лесного пожара. Об этом сообщила в субботу, 15 июля, испанская газета El País.
Как сообщил журналистам президент Канарских островов Фернандо Клавихо, число потенциально эвакуируемого населения, может достичь тысячи человек. Понимая это, власти Пальмы обратились за помощью к другим островам архипелага, таким как Гомера и Тенерифе.
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