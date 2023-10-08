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Электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде в Подмосковье

МЖД: электричка столкнулась с легковушкой на ж/д переезде
08 октября 2023, 21:42
Фото: iStock/iv-serg

Фото: iStock/iv-serg

Электричка, следующая из Москвы в Монино, столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своём Telegram-канале.
Уточняется, что водитель автомобиля выехал на переезд во время приближения к нему поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.

В результате происшествия никто не пострадал, поезд остался на рельсах. Однако из-за перекрытия путей часть электричек ярославского направления в сторону области следуют с опозданием.


В пресс-службе призвали водителей внимательнее пересекать ж/д пути. На переезде в ускоренном режиме ведутся необходимые работы, чтобы как можно быстрее электрички могли вернуться к расписанию.

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#подмосковье
#авария
#электричка
#мжд
#автомобиль
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Генпрокуратура Украины начала проверку по факту избиения мужчин в военкомате
08 октября 2023, 20:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Прокуратура Украины начала уголовное производство по делу об избиении призывников работниками военкомата в Тернополе. Об этом сообщил офис Генерального прокурора Украины в своём Telegram-канале.
Ранее украинские журналисты опубликовали видео, на котором видно как двое мужчин в военной форме избивают двоих гражданских. Действие по предварительным данным происходит в военкомате Тернополя. 

По сообщениям Генпрокуратуры, удалось выяснить, что мужчины в камуфляже действительно работают в военкомате, поэтому их действия расцениваются как превышение полномочий в период военного положения.

Прокомментировал эту ситуацию мэр Тернополя Сергей Надал. На своей странице в Facebook* он призвал всех сотрудников военных комиссариатов уважительнее относиться к призывникам.

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#украина
#военком
#прокуратура
#уголовное дело
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В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы
На Урале тело пенсионера пять дней пролежало у больницы, в которую он обратился
08 октября 2023, 17:43

Фото: iStock/FlyMint Agency

Тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.

В настоящее время проводится проверка по факту качественного оказания медицинских услуг. К делу подключатся и специалисты местного отделения Росздравнадзора.

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#пенсионер
#больница
#смерть
#проверка
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Между Финляндией и Эстонией экстренно перекрыли подводный газопровод
Gasgrid Finland: между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод
08 октября 2023, 11:30

Фото: iStock/Polina-Petrenko

Из-за возможной утечки между Финляндией и Эстонией перекрыли газопровод. Об этом сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
Уточняется, что в районе двух часов ночи Gasgrid Finland и эстонский оператор Elering обнаружили резкое падение давления в подводном газопроводе между государствами. Тогда было принято решение перекрыть его.

В настоящее время устанавливаются причины столь резкого падения давления. 

Также в финской компании отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

Ранее аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что строить полноценную газовую инфраструктуру в Турции ещё рано. 

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#финляндия
#эстония
#газопровод
#закрытие
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Сильное землетрясение произошло в Афганистане, есть погибшие
08 октября 2023, 05:10

Фото: iStock/centertekin

Власти афганской провинции Герат сообщают о 100 погибших и 500 раненых в результате мощного землетрясения. Об этом сообщает американское агентство Associated Press.
Представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик сообщил, что эпицентр произошедшего пришёлся на три населённых пункта в провинции Герат. Кроме того, оказались частично разрушенными некоторые дома в провинциях Фарах и Бадгис.

Ранее ООН назвала предварительную цифру в 320 погибших, но позже заявила, что эта цифра всё ещё нуждается в проверке. 

По данным Геологической службы США, 7 октября на западе Афганистана было зафиксировано сразу 6 подземных толчков, сильнейший из которых имел магнитуду 6,3.

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#афганистан
#погибшие
#пострадавшие
#землетрясение
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В результате обстрелов в Израиле пострадали свыше тысячи мирных жителей
Times of Israel: число пострадавших от обстрелов в Израиле достигло 1100
07 октября 2023, 21:25

Фото: iStock/Caiaimage/Martin Barraud

Количество пострадавших в результате обстрелов в Израиле достигло 1100 человек. Об этом пишет издание Times of Israel.
Уточняется, что многие пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии. Раненные местные жители экстренно госпитализируются, за их жизнь борются врачи. 

Ранее телеканал N12 сообщил новые сведения о числе погибших в результате ударов, нанесённых палестинским движением ХАМАС по территории Израиля. Уточняется, что их число превысило 200 человек. 

В настоящее время на территории Израиля ведутся активные бои. Армия обороны страны заявила, что было нанесено несколько ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Палестинская бригада «Аль-Кассам» в свою очередь заявила о намерении запустить 150 ракет по Тель-Авиву. Всего за сутки военные Палестины выпустили свыше трёх тысяч ракет. 

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#израиль
#пострадавшие
#конфликт
#обстрел
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Стало известно новое число погибших от обстрелов в Израиле
N12: в результате обстрелов территории Израиля погибли более 200 мирных жителей
07 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Foremniakowski

Число погибших в результате обстрелов палестинским движением ХАМАС территории Израиля превысило 200 человек. Об этом сообщает телеканал N12.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетных обстрелов в городах Израиля достигло 779 человек. Мирных жителей в травами разной тяжести экстренно госпитализируют в местные больницы. 

В Госдуме РФ призвали эвакуировать россиян, по разным причинам находящихся на территории Израиля, где ведутся активные боевые действия. 

7 октября Палестина объявила войну Израилю. За прошедшие сутки палестинское движение ХАМАС нанесло свыше трёх тысяч ракетных ударов по территории соседнего государства.

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#израиль
#пострадавшие
#обстрел
#жители
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Число пострадавших от военного столкновения в Израиле возросло до 779 человек
Jerusalem Post: 779 человек пострадало от эскалации конфликта в Израиле
07 октября 2023, 16:10

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В результате массированных ракетных обстрелов территории Израиля со стороны Палестины пострадали 779 мирных жителей. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Раненные жители были экстренно эвакуированы в больницы страны.

Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. Территория государства обстреливается военными ракетами со стороны сектора Газа. 

Премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху заявил, что в стране разворачивается не военная операция, а настоящая война. В срочном порядке были мобилизованы резервисты, приграничные территории зачищаются от террористов. В учебных учреждениях Израиля приостановлены занятия. 

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Премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернулась настоящая война
#израиль
#война
#пострадавшие
#жители
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Секретарь «Единой России» скончался после подрыва автомобиля в Новой Каховке
07 октября 2023, 15:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

«Единой России» Владимир Малов, автомобиль которого подорвали неизвестные террористы. Об этом сообщили в оперативном штабе администрации города.
Уточняется, что мужчина погиб в больнице от полученных в результате взрыва ранений. 

Ранее член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что в субботу, 7 октября, неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке. Он был экстренно госпитализирован в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Уточняется, что российские власти расценивают это происшествие как теракт, направленный против мирного населения страны.

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#херсонская область
#единая россия
#теракт
#взрыв
#автомобиль
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На Украине задержали мужчин, продававших документы о наличии детей
МВД Украины арестовало мужчин, продававших фиктивные свидетельства о рождении
07 октября 2023, 14:02

Фото: iStock/ronstik

Национальная полиция Украины задержала двух мужчин, продававших призывникам поддельные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за приделы страны. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Уточняется, что два жителя Киева и Львовской области изготавливали фиктивные свидетельства о рождении ребёнка, поскольку наличие троих и более несовершеннолетних детей освобождает мужчину от мобилизации. За свою работу они требовали сумму, не превышающую десяти тысяч долларов. 

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о содействии незаконного пересечения границы Украины. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Также в течение трёх лет они не смогут занимать ряд должностей или заниматься некоторыми видами деятельности. Кроме того, последует конфискация их имущества.

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#призывник
#документы
#дети
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