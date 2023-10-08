Электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде в Подмосковье

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Электричка, следующая из Москвы в Монино, столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своём Telegram-канале.
Уточняется, что водитель автомобиля выехал на переезд во время приближения к нему поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.
В результате происшествия никто не пострадал, поезд остался на рельсах. Однако из-за перекрытия путей часть электричек ярославского направления в сторону области следуют с опозданием.
В пресс-службе призвали водителей внимательнее пересекать ж/д пути. На переезде в ускоренном режиме ведутся необходимые работы, чтобы как можно быстрее электрички могли вернуться к расписанию.
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В результате происшествия никто не пострадал, поезд остался на рельсах. Однако из-за перекрытия путей часть электричек ярославского направления в сторону области следуют с опозданием.
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Анастасия Чинкова