Электрик из Москвы откупился от военной службы с помощью проститутки

Фото: Фотобанк Московской области
Услышав, сколько нынче берут за секс, московский электрик распрощался с проституткой. Спустя недолгое время ему поступил звонок с неизвестного номера. Мужской голос на другом конце трубки сообщил, что на электрике теперь весит долг в 46 тысяч рублей – за потраченное на разговор с ним время девушки.
После семейного скандала женщина все же настояла на переводе 46 тысяч. Отправлять мужа нести военную службу ей не хотелось.
Однако, мошенники на этом останавливаться не планировали. После перевода вышеуказанной суммы они затребовали еще, вдвое больше.
Тогда то до электрика с женой дошло, что их просто развели на деньги.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пробке на Волжском проспекте Москвы неизвестные напали на водителя Audi.