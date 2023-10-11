Электросамокат наехал на ребёнка в Москве

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Электросамокат сбил семилетнего ребёнка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
«На Перервинском бульваре двое взрослых, передвигаясь по дворовой территории на одном прокатном электросамокате, совершили наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате наезда семилетнего мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Мелисса Тимофеева