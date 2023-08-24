Элемент самолета Embraer обнаружен в 3,5 километрах от места крушения

Самолет Embraer Legacy, на борту которого находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Викторович Пригожин и его ближайшие соратники, потерпел крушение над Тверской областью. Часть хвостового оперения джета была обнаружена в 3,5 километрах от места его падения.