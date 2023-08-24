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Элемент самолета Embraer обнаружен в 3,5 километрах от места крушения

24 августа 2023, 09:47

Фото: istockphoto/Vito Palmisano

Самолет Embraer Legacy, на борту которого находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Викторович Пригожин и его ближайшие соратники, потерпел крушение над Тверской областью. Часть хвостового оперения джета была обнаружена в 3,5 километрах от места его падения.

Обломок лежит неподалеку от села Куженкино совсем рядом с участком одного из местных жителей, передает РИА Новости. Ранее фрагмент бортовой обшивки гражданского воздушного судна был найден в двух километрах от места катастрофы. Предположений высказывается множество, как всегда бывает в подобных случаях, но окончательный вердикт о причинах происшедшей трагедии останется за техническими специалистами.

Известно, что самолет начал резко терять высоту после набора заданной высоты девять тысяч метров. Через 22 секунды он исчез с экранов радаров. Все, кто находился на борту, погибли. Тела на двух микроавтобусах отвезены в тверской морг на экспертизу. По предварительным данным, Пригожин и один из командиров Дмитрий «Вагнер» Уткин опознаны, но потребуется еще дополнительный генетический анализ.

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#самолет
#пригожин
#тела
#катастрофа
#крушение
#вагнер
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ВС РФ ликвидировали четыре лодки с ДРГ ВСУ у крымского мыса Тарханкут
Российские силы уничтожили четыре лодки с украинскими ДРГ у крымского мыса Тарханкут
24 августа 2023, 10:58

Российские силовики уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами в море у крымского мыса Тарханкут, сообщает Telegram-канал SHOT.
В ночь на 23 августа украинские ДРГ устроили стрельбу у крымского мыса Тарханкут. Украинские боевики на лодках обстреляли кемпинг со спящими людьми. Первые звуки стрельбы услышали около 3:50 в кемпинге «Оленевка Village». Перепуганные люди вышли из своих домиков и увидели две резиновые лодки, в которых находились 10 неизвестных. После непродолжительной стрельбы они скрылись.

Российским силовикам удалось ликвидировать все четыре лодки, на которых ВСУ пытались скрыться после обстрела спящих людей. По предварительной информации, ​была уничтожена группа в составе 15-20 человек.

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#обстрел
#лодка
#всу
#украина
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У крымского мыса Тарханкут обстреляли кемпинг со спящими людьми
Неизвестные устроили стрельбу у крымского мыса Тарханкут
24 августа 2023, 10:19

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Неизвестные устроили стрельбы у крымского мыса Тарханкут, сообщает Telegram-канал SHOT.
Неизвестные на лодках обстреляли кемпинг со спящими людьми. Предположительно, обстрел вела украинская ДРГ. 

Власти ввели план «Крепость».

Первые звуки стрельбы услышали около 3:50 в кемпинге «Оленевка Village». Перепуганные люди вышли из своих домиков и увидели две резиновые лодки, в которых находились 10 неизвестных. После непродолжительной стрельбы они скрылись.

Отмечается, что от точки, где была стрельба, до украинского Очакова по воде примерно 140 километров.

По предварительной версии, ​это была ​украинская акция в честь Дня независимости.

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#крым
#стрельба
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В сети появились эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина
SHOT опубликовал эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина
24 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Kesu01

В сети появились эксклюзивные фото с места крушения бизнес-джета Евгения Пригожина, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Место крушения самолета главы «ЧВК Вагнер» огорожено в два ряда машинами экстренных служб. Правоохранительные органы продолжают обследовать место происшествия.
Ранее Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области. Первые данные от Embraer Legacy 600 Flightradar24 получил в 17:46, последние – в 18:20:14. В это время самолет летел на высоте 19725 футов (около шести километров).

Тела погибших при крушении в Тверской области самолёта Embraer начали вывозить на судмедэкспертизу в машинах ритуальных услуг. Предварительно, тела повезут в морг на улице Бобкова.

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#самолет
#дело
#вагнер
#чвк
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Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Пригожина
Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Пригожина в Тверской области
24 августа 2023, 09:40

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области.
По информации портала, в последние две минуты полета самолет то терял, то набирал высоту. 

Первые данные от Embraer Legacy 600 Flightradar24 получил в 17:46, последние – в 18:20:14. В это время самолет летел на высоте 19725 футов (около шести километров). 

При этом, по информации Telegram-канала 112, ​бизнес-джет пропал с радаров 26 минут спустя начала полета. 

На потерпевшем крушение в селе Куженкино Тверской области погибла единственная девушка на борту - стюардесса Кристина Распопова. 39-летняя Кристина Распопова работала на борту бизнес-джета Пригожина стюардессой. Она также являлась сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.

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#самолет
#вагнер
#крушение
#чвк
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В Москве и Петербурге проходят обыски у членов группировки «Белая масть»
РИА: В Москве и Петербурге проходят обыски у членов группировки «Белая масть»
24 августа 2023, 09:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве и Санкт-Петербурге полиция проводит обыски у членов группировки «Белая масть», сообщает «РИА Новости».
«Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки «Белая масть». Движение занимается тем, что привлекает осуждённых за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений», - прокомментировали ситуацию журналисты.

Участники группировки сами называют себя националистами и приверженцами третьего рейха.

Отмечается, что «Белая масть» имеет связи с РДК* и «Азов»*.

*Запрещенные на территории России террористические организации.

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#москва
#санкт-петербург
#полиция
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На разбившемся в Тверской области бизнес-джете погибла сестра прокурора Челябинской области
На разбившемся в Тверской области бизнес-джете погибла сестра прокурора Челябинской области Распопова
24 августа 2023, 08:32

Фото: iStock/LuPa Creative

На потерпевшем крушение в селе Куженкино Тверской области погибла единственная девушка на борту - стюардесса Кристина Распопова, сообщает Telegram-канал Baza.
39-летняя Кристина Распопова работала на борту бизнес-джета Пригожина стюардессой. Она также являлась сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.

23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.

Перед зданием «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. Горожане несут к месту памяти цветы и зажигают свечи.

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#крушение
#самолет
#погибшие
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СК проводит проверку лагеря «Байкальский бор» после отравления 21 ребенка
СК начал проверку в детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии после массового отравления
24 августа 2023, 08:02

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Следственный комитет начал проверку лагеря «Байкальский бор» в Бурятии после отравления 21 ребенка, сообщили в СК РФ.
«Следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка», - прокомментировали ситуацию следователи. 

По информации ведомства, 23 августа у 21 ребенка, которые отдыхали в детском оздоровительным лагере «Байкальский бор» были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи.

Следователи взяли образцы для исследования из пищеблока лагеря. Пострадавшие дети будут проходить лечение в амбулаторных ​условиях.

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#следственный комитет
#бурятия
#лагерь
#отравление
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В детском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей
В детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей
24 августа 2023, 07:48

Фото: iStock/AgFang

В детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

При этом, по информации «РИА Новости», характер заболевания пока не установлен. Количество заболевших детей и тяжесть их состояния также пока не известны. Роспотребнадзор проводит расследование.

Ранее завершилась прокурорская проверка по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Горный орлёнок». Массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения. После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда.

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#бурятия
#лагерь
#дети
#отравление
#прокуратура
#роспотребнадзор
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Shot: Тела погибших при крушении самолёта в Тверской области вывозят на судмедэкспертизу
24 августа 2023, 06:31

Фото: iStock/Diy13

Тела погибших при крушении в Тверской области самолёта Embraer начали вывозить на судмедэкспертизу в машинах ритуальных услуг. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
В публикации говорится, что на огороженную территорию заехали две чёрные "газели" в 4:30, в 6:00 автомобили выехали. Предварительно, тела повезут в морг на улице Бобкова. На месте происшествия продолжают работать криминалисты.

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#происшествия
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#вагнер
#тела
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