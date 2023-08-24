Элемент самолета Embraer обнаружен в 3,5 километрах от места крушения

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Самолет Embraer Legacy, на борту которого находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Викторович Пригожин и его ближайшие соратники, потерпел крушение над Тверской областью. Часть хвостового оперения джета была обнаружена в 3,5 километрах от места его падения.
Известно, что самолет начал резко терять высоту после набора заданной высоты девять тысяч метров. Через 22 секунды он исчез с экранов радаров. Все, кто находился на борту, погибли. Тела на двух микроавтобусах отвезены в тверской морг на экспертизу. По предварительным данным, Пригожин и один из командиров Дмитрий «Вагнер» Уткин опознаны, но потребуется еще дополнительный генетический анализ.
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Александр Бойцов