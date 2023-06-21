Елена Блиновская разрыдалась на продлении домашнего ареста





Елена Блиновская расплакалась в зале Пресненского суда Москвы, когда узнала, что ей на месяц продлил домашний арест, передаёт «РЕН ТВ».Уточняется, что все запреты, установленные блогерше ранее, сохранятся.Ранее следствие обратилось с ходатайством в суд о продлении до 26 июля этого года меры пресечения Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, полученных преступным путем.Создательница «Марафона желаний»заявила, что уже выплатила 30 миллионов долга, но чтобы заплатить еще, ей нужно выйти из дома.Напомним, что против Елены Блиновской возбудили уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере. Её задержали при попытке пересечь границу России на арендованной машине. При обыске у Блиновской нашли авиабилеты в другую страну. По предварительным данным, за четыре года женщина задолжала государству налогов на сумму более 900 миллионов рублей.