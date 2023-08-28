Элтон Джон госпитализирован после несчастного случая

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Британский певец Элтон Джон попал в больницу после того, как получил травмы при падении в своем доме в Ницце. Об этом сообщило издание Nice-Matin.
В результате падения, певец получил несколько травм, после чего был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Монако.
По информации издания, певец упал в собственном доме. Отмечается, что артист получил легкие травмы и его жизни ничего не угрожает. Напомним, британскому композитору 76 лет.
Ранее сообщалось, что американский певец Тони Беннетт умер за две недели до дня рождения. Артист скончался в возрасте 96 лет.
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По информации издания, певец упал в собственном доме. Отмечается, что артист получил легкие травмы и его жизни ничего не угрожает. Напомним, британскому композитору 76 лет.
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Анастасия Крестьянова