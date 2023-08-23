Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился Пригожин, пропал с радаров вечером

Фото: iStock/Takosan
Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, пропал с радаров в 18:20. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Отмечается, что диспетчеры пытались связаться с экипажем, однако все попытки оказались безрезультатны. Тогда диспетчеры оповестили о случившемся органы ПВО.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
Читайте также:
Readovka не подтверждает смерть Евгения Пригожина в результате крушения самолета
Одна из версий крушения самолёта Пригожина — теракт на борту
Второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
Читайте также:
Readovka не подтверждает смерть Евгения Пригожина в результате крушения самолета
Одна из версий крушения самолёта Пригожина — теракт на борту
Второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой
Екатерина Коршунова