Енот едва не откусил ухо ребенку в контактном зоопарке в Питере

Фото: iStock/SB Arts Media
Енот напал на семилетнюю девочку в контактном зоопарке Санкт-Петербурга. Об инциденте сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, девочка находилась в зоопарке со своей матерью.
Правила посещения зоопарка предусматривали, что животных можно трогать руками. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
Читайте также:
В Ленобласти на улице нашли младенца в пакете
Полуторагодовалый малыш погиб от удара током в спальне родителей
Пьяный водитель насмерть сбил двухмесячного ребенка на глазах матери
Правила посещения зоопарка предусматривали, что животных можно трогать руками. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
Читайте также:
Полуторагодовалый малыш погиб от удара током в спальне родителей
Пьяный водитель насмерть сбил двухмесячного ребенка на глазах матери
Анастасия Крестьянова