Епископ Макаровский: Украинские нацисты заставили батюшку копать могилу ложкой

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«Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!», - рассказал Гедеон.
По словам священнослужителя, украинцы не только издевались на представителями УПЦ, но и убивали их, обливали серной кислотой. К тому же, все эти преступления совершались по одобрению киевского режима, а некоторые и по указу.
«Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой?», - с ужасом рассказал Епископ.
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