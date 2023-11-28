Еще несколько сотрудников ГУР Украины отравлены тяжелыми металлами

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Тяжелыми металлами отравлена не только жена главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, но еще и несколько сотрудников данного ведомства. Об этом пишет украинское издание «Бабель» со ссылкой на собственные источники в разведке.
Предполагается, что отравили сотрудников ГУР Украины и Марианну Буданову через еду. При этом уточняется, что супруга главы украинской разведки уже прошла первый этап лечения и чувствует себя намного лучше.
Официально данную информацию украинские спецслужбы не подтверждали.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщили об отравлении супруги Буданова тяжелыми металлами. По информации источника, эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.
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«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», - рассказал источник.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщили об отравлении супруги Буданова тяжелыми металлами. По информации источника, эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.
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Элина Позднякова