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Еще несколько сотрудников ГУР Украины отравлены тяжелыми металлами

28 ноября 2023, 12:01
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Тяжелыми металлами отравлена не только жена главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, но еще и несколько сотрудников данного ведомства. Об этом пишет украинское издание «Бабель» со ссылкой на собственные источники в разведке.
Предполагается, что отравили сотрудников ГУР Украины и Марианну Буданову через еду. При этом уточняется, что супруга главы украинской разведки уже прошла первый этап лечения и чувствует себя намного лучше.

«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», - рассказал источник.


Официально данную информацию украинские спецслужбы не подтверждали.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили об отравлении супруги Буданова тяжелыми металлами. По информации источника, эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

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#украина
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В Екатеринбурге две матери подрались возле детского сада
28 ноября 2023, 12:16

Фото: iStock/AntonioGuillem

В Екатеринбурге конфликт двух женщин в мессенджере перерос в кровавое побоище, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, женщины, которые водят своих детей в один детсад, повздорили из-за комментария в социальных сетях. Одна из них осудила драку в торговом центре, предположив национальность дерущихся. Муж её оппонентки поинтересовался, каким образом она это определила. Эта переписка закончилась оскорблениями, после чего конфликт состоялся уже в мессенджере между двумя женщинами. Они также обменялись грубостями.

Некоторое время спустя стороны конфликта встретились к ворот детского сада, где между ними произошла жестокая драка. 

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет «всё решать», - рассказала одна из женщин. 

Другая женщина, в свою очередь, обвинила первую в клевете. 

После случившегося пострадавшая написала заявление в полицию. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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#мать
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Жену главы ГУР Украины Буданова отравили, пишут СМИ
«Страна»: отравлена супруга главы ГУР Украины Буданова
28 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жену главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.
В украинских СМИ появилась информация, что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», – говорит источник.

Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала.

По предварительным данным, силовики приступили к расследованию попытки убийства. Официально информация пока не подтверждалась.

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#всу
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«Смелый поступок»: Ханты-Мансийский чиновник прилюдно покаялся за пьяную езду
Глава Берёзовского района Артеев покаялся за пьяную езду в социальной сети
28 ноября 2023, 10:03

Фото: iStock/kurmyshov

Глава Берёзовского района Павел Артеев Ханты-Мансийского автономного округа добровольно покаялся за пьяную езду в социальной сети.
«Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения. Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном», - написал Артеев. 

По словам самого чиновника, в ночь с 24 на 25 ноября он злоупотребил спиртным и сел за руль. В результате, он не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Его поймали сотрудники ГИБДД в районе посёлка Берёзово. 

При этом, большинство комментаторов высоко оценили поступок Артеева и назвали его смелым. 

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Бастрыкин поручил пересмотреть дело об убийстве подростка на Урале

Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий

В Москве одноклассники вытолкнули девочку из окна, у неё повреждён позвоночник
#гибдд
#дороги
#наказание
#чиновники
#алкоголь
#автомобиль
#социальная сеть
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Бастрыкин поручил пересмотреть дело об убийстве подростка на Урале
28 ноября 2023, 09:43

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пересмотреть уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка на Урале, об этом пишет «РИА Новости».
Напомним, вечером 8 апреля рядом с челябинским компьютерным клубом между двумя группами подростков завязался спор. Однако, силы оказались не равны, поэтому толпа побольше, состоявшая из шести уроженцев Таджикистана, сперва избили 17-летнего парня, а затем, когда он уже лежал на земле, добили его ножом. От полученных травм подросток скончался.

В результате следственных действий, арестованы были все шестеро нападавших.

Однако, уже в ноябре на свободу вышел 19-летний Саид Азизов. Следователи решили, что он не принимал участие в избиении, а только хотел украсть телефон. При этом, по информации «РИА Новости», на Азизова уже поступали жалобы из-за его агрессивного поведения.

Бастрыкин призвал пересмотреть решение следствия по этому уголовному делу.

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Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий

В Волгоградской области двое детей ушли из дома, не пожелав жить с отчимом

В Москве одноклассники вытолкнули девочку из окна, у неё повреждён позвоночник
#подросток
#телефон
#следователи
#челябинск
#убийство
#мигранты
#жалобы
#дома
#новости
#бастрыкин
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Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий
28 ноября 2023, 09:04

Фото: iStock/fergregory

Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов и диверсий, которые готовил житель Татарстана, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в столице региона Казани задержали 30-летнего безработного мужчину, который признался в подготовке серии поджогов и взрывов. Он также сознался, что состоял в легионе «Свобода России»*. 

В ходе обысков по месту жительства задержанного были обнаружены семь таймеров для детонатора, семь трансформаторов для создания тока, квадрокоптер и десять систем сброса для него, восемь дополнительных аккумуляторов для коптера, два часовых механизма, 3 кг аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель и пять мобильных телефонов. Помимо этого, житель Татарстана показал силовикам свой схрон в лесу, где он хранил 17 бутылок с зажигательной смесью.

В телефоне задержанного нашли переписки с членами террористической организации, в которой он состоял. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и покушении на диверсию. Суммарно, ему грозит более 20 лет лишения свободы.

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*Запрещенная в России террористическая организация
#уголовное татарстан
#казань
#диверсанты
#теракт
#задержание
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В Москве одноклассники вытолкнули девочку из окна, у неё повреждён позвоночник
28 ноября 2023, 08:32

Фото: iStock/ronstik

В Москве пятиклассники вытолкнули девочку из окна первого этажа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 13-летняя девочка играла с одноклассниками на перемене в столичной школе «Эрудит».

В момент игры, один из одноклассников распахнул большое окно и вытолкнул в него девочку. При этом, кто именно толкнул её в окно – школьница вспомнить не может. 

Пострадавшей потребовалась госпитализация. В больнице у пятиклассницы диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Врачи прописали девочке обезболивающие и постельный режим. 

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних инициировали проверку по факту произошедшего.

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В Волгоградской области двое детей ушли из дома, не пожелав жить с отчимом

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#врачи
#окно
#госпитализация
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#травмы
#москва
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В Волгоградской области двое детей ушли из дома, не пожелав жить с отчимом
28 ноября 2023, 07:44

Фото: iStock/Sinicakover

В Волгоградской области двое детей сбежали из дома, потому что не хотели жить с отчимом, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 10-летняя девочка и ее 4-летний брат ушли из дома днём 26 ноября. Беглецы оставили матери записку, в которой заявили, что не хотят жить с отчимом.

Дети оставили маме адрес, по которому они собираются остаться жить. При этом, они указали, что очень хотят вернуться жить домой, но только в том случае, если его покинет отчим «дядя Витя».

Взволнованная мать бросилась на указанный детьми адрес, однако, там их не оказалось. Сбежавших разыскивали почти сутки, пока они не попались на глаза случайной прохожей. Женщина отвела в полицию двух детей, которые бродили по улице без взрослых. 

Теперь полиция будет устанавливать, почему дети так не хотели жить с 32-летним отчимом, что решили сбежать из дома.

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#мать
#поиски
#дом
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Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света в результате аварии
28 ноября 2023, 07:32

Фото: iStock/hxdyl

В результате аварии на линии электропередачи более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
По информации ведомства, авария произошла 28 ноября в 10:00 (03:00 по московскому времени). В результате, электроснабжение пропало в крупном районе Владивостока. Без света остались более 9 тысяч жителей 50 многоквартирных домов. 

По словам собеседника агентства, в настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы по устранению последствий аварии. Он также подчеркнул, что прокуратура проведёт проверку и даст оценку соблюдениям требований, которые должны были быть выполнены при обслуживании электросетей. 

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#авария
#прокуратура
#специалисты
#свет
#электричество
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Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма
ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России
28 ноября 2023, 04:23

Фото: istockphoto/BalazsKovacs

В течение текущей недели в 15 регионах шести федеральных округов России могут возникнуть проблемы с обеспечением жизнеобеспечения населения из-за ожидаемых штормовых ветров со скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, передает РИА Новости.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о возможных сбоях в работе систем, таких как транспортное сообщение и энергоснабжение населенных пунктов из-за воздействия порывов ветра и выпадения осадков до 25 миллиметров в некоторых местах.

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#море
#шторм
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