Еще один херсонский город начал уходить под воду после подрыва Каховской ГЭС

Фото: Фотобанк Московской области
«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти»,— написал он.
Несмотря на это, спасательная операция будет продолжаться. Оперштаб всю ночь будет принимать звонки и направлять помощь тем, кто в ней нуждается, а эвакуированных людей доставят в пункты временного размещения.
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вблизи затопленного в Херсонской области города Алешки из-за постоянных артиллерийских обстрелов загорелись леса.