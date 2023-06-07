Еще один херсонский город начал уходить под воду после подрыва Каховской ГЭС

«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти»,— написал он.









В городе Голая Пристань растет уровень воды после подрыва Каховской ГЭС, населенный пункт начинает уходить под воду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства подконтрольной России части Херсонской области Андрей Алексеенко.Многих местных жителей приходится уговаривать эвакуироваться, так как они до сих пор не верят, что вода может подняться выше крыш их собственных домов. При этом эвакуация жителей проходит под почти непрекращающимися обстрелами украинской артиллерии. Как отметил Алексеенко, «бьют не прицельно - просто накрывают залпами "градов" жилые кварталы».