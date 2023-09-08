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Еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области. Об сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Ранее в Воронежской области госпитализирован мужчина, заразившийся после разделки туши больного животного. Инфекцией также заразилась его сестра.
Состояние мужчины медики оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. При госпитализации у его сестры была зафиксированная повышенная температура, однако по результатам анализов наличие заболевания у женщины не подтвердилось.
Напомним, в конце августа власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. На всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.
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Состояние мужчины медики оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. При госпитализации у его сестры была зафиксированная повышенная температура, однако по результатам анализов наличие заболевания у женщины не подтвердилось.
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Екатерина Коршунова