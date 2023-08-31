«Еще жалоба – и будет БАХ!»: Муляж гранаты и записку закинули в окно в Питере

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«Еще одна жалоба – и будет настоящий БАХ!», - значилось в послании.
Выяснилось, что мужчина, в чье окно прилетела угроза, делал у себя дома ремонт, и иногда шумел после 21:00, чем сильно раздражал соседей.
Сейчас изобретательного борца с общественным порядком разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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