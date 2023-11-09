Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию

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Нашлись ещё 30 человек, которые потеряли деньги на курсах блогера Аяза Шабутдинова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.
В результате, на Шабутдинова завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
В настоящий момент в деле блогера указаны 8 пострадавших, однако, стало известно о еще 30 бывших учениках, которые остались недовольны курсами Шабутдинова.
Как отметили в СМИ, если все эти люди действительно смогут подтвердить ущерб, нанесённый Шабутдиновым, адвокатам блогера будет крайне сложно защитить его от наказания с лишением свободы.
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В результате, на Шабутдинова завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как отметили в СМИ, если все эти люди действительно смогут подтвердить ущерб, нанесённый Шабутдиновым, адвокатам блогера будет крайне сложно защитить его от наказания с лишением свободы.
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Евгения Парфентьева