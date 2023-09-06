Эстонские полицейские уложили на асфальт мужчину за георгиевскую ленточку

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Полиция эстонского города Кохтла-Ярве задержала мужчину за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида в его автомобиле. Об этом сообщает портал Delfi.
Портал запросил комментарии от департамента полиции и погранохраны. Там объяснили, что полицейские попросили мужчину убрать из автомобиля георгиевскую ленту, законодательно запрещённую в Эстонии. После того как он отказался выполнять приказ, полицейским пришлось задержать его. В ведомстве отметили, что мужчина вёл себя буйно, пытался оказывать сопротивление и не выполнял требования сотрудников полиции.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова