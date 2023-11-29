«Это конченное животное»: жуткие детали убийства россиянок в Турции и кто к нему причастен

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Тела двух россиянок обнаружили в курортном районе Бодрума. Жертвами стали бывшая модель и ее 15-летняя дочь. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к расправе над женщинами, и за что бывший супруг убитой был объявлен в розыск.
В Турции нашли убитыми двух россиянок
28 ноября в пригороде турецкого Бодрума нашли тела двух женщин с огнестрельными ранениями, завернутых в простыни и связанных веревкой. Правоохранители выяснили, что убитыми оказались 42-летняя модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Тела были обнаружены на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга.
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Как убили российскую модель и ее дочь в Турции
За несколько дней до того, как тела убитых нашли, мать и дочь перестали выходить на связь с родственниками. Обеспокоившись, близкие Двизовой приехали в район Конаджик, где проживала убитая вместе с дочерью. Войдя в дом, они увидели следы крови на диване, после чего обратились в отделение полиции.
Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что от дома отъезжал автомобиль, в котором предположительно, могли быть тела убитых Ирины Двизовой и ее дочери.
Кто может быть убийцей россиянок в Турции
Главный подозреваемый в деле о двойном убийстве – бывший супруг Двизовой гражданин Литвы Андрей Кушлевич. В беседе с изданием RT, сын убитой женщины рассказал, что расправу над его матерью и сестрой совершил его отчим. Мотивом убийства собеседник издания считает тот факт, что его мать запрещала бывшему мужу общаться с пятилетним сыном, местонахождение которого в настоящее время не известно.
Сын Ирины Двизовой рассказал, что возможный убийца часто оскорблял женщину и ее детей.
«Это конченное животное, он меня бил полотенцем, чтобы следов не было, душил», - рассказал сын убитой.
Следователи предполагают, что после того, как мужчина расправился с бывшей супругой, ее дочерью и избавился от тел, он забрал с собой сына и покинул территорию страны. Примечательно, что Ирина Двизова неоднократно пыталась лишить супруга родительских прав на сына, но все дела были отклонены.
Что известно о бывшем муже убитой в Турции модели
Бывший возлюбленный Ирины Двизовой в 2017 году был задержан в аэропорту «Шереметьево». Андрея Кушлевича разыскивали правоохранительные органы Монако по подозрению в хищении драгоценных камней. Мужчина похитил бриллиант у местного олигарха из Монако, у которого он прежде работал телохранителем.
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4 апреля 2017 года Бабушкинский суд столицы удовлетворил ходатайство об экстрадиции Кушлевича, однако по пути в СИЗО, подозреваемый смог сбежать. Через некоторое время выяснилось, что Кушлевич отправился в Турцию, где женился на Двизовой. Ранее Кушлевич проходил подготовку во Французском легионе.
Родственники убитой рассказали в беседе с изданием RT, что у Кушлевича в доме всегда было оружие, кроме того, он имеет боевую подготовку.
«За время службы во французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку, в доме у Куслевича, сколько мы себя помним, всегда было оружие. Такой человек во фразу «Я тебя убью» вкладывает совершенно другой смысл, не такой, как обычные люди на эмоциях во время ссоры», — заявили собеседники издания.
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Анастасия Крестьянова