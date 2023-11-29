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«Это конченное животное»: жуткие детали убийства россиянок в Турции и кто к нему причастен

К убийству россиянки в Турции может быть причастен ее бывший муж
29 ноября 2023, 11:46
Фото: iStock/Natalya Sergeeva

Фото: iStock/Natalya Sergeeva

Тела двух россиянок обнаружили в курортном районе Бодрума. Жертвами стали бывшая модель и ее 15-летняя дочь. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к расправе над женщинами, и за что бывший супруг убитой был объявлен в розыск.

В Турции нашли убитыми двух россиянок


28 ноября в пригороде турецкого Бодрума нашли тела двух женщин с огнестрельными ранениями, завернутых в простыни и связанных веревкой. Правоохранители выяснили, что убитыми оказались 42-летняя модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Тела были обнаружены на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга.


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Как убили российскую модель и ее дочь в Турции


За несколько дней до того, как тела убитых нашли, мать и дочь перестали выходить на связь с родственниками. Обеспокоившись, близкие Двизовой приехали в район Конаджик, где проживала убитая вместе с дочерью. Войдя в дом, они увидели следы крови на диване, после чего обратились в отделение полиции.

Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что от дома отъезжал автомобиль, в котором предположительно, могли быть тела убитых Ирины Двизовой и ее дочери.


Кто может быть убийцей россиянок в Турции


Главный подозреваемый в деле о двойном убийстве – бывший супруг Двизовой гражданин Литвы Андрей Кушлевич. В беседе с изданием RT, сын убитой женщины рассказал, что расправу над его матерью и сестрой совершил его отчим. Мотивом убийства собеседник издания считает тот факт, что его мать запрещала бывшему мужу общаться с пятилетним сыном, местонахождение которого в настоящее время не известно.

Сын Ирины Двизовой рассказал, что возможный убийца часто оскорблял женщину и ее детей.

«Это конченное животное, он меня бил полотенцем, чтобы следов не было, душил», - рассказал сын убитой.

Следователи предполагают, что после того, как мужчина расправился с бывшей супругой, ее дочерью и избавился от тел, он забрал с собой сына и покинул территорию страны. Примечательно, что Ирина Двизова неоднократно пыталась лишить супруга родительских прав на сына, но все дела были отклонены.

Что известно о бывшем муже убитой в Турции модели


Бывший возлюбленный Ирины Двизовой в 2017 году был задержан в аэропорту «Шереметьево». Андрея Кушлевича разыскивали правоохранительные органы Монако по подозрению в хищении драгоценных камней. Мужчина похитил бриллиант у местного олигарха из Монако, у которого он прежде работал телохранителем.

В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой
В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой

4 апреля 2017 года Бабушкинский суд столицы удовлетворил ходатайство об экстрадиции Кушлевича, однако по пути в СИЗО, подозреваемый смог сбежать. Через некоторое время выяснилось, что Кушлевич отправился в Турцию, где женился на Двизовой. Ранее Кушлевич проходил подготовку во Французском легионе.

Родственники убитой рассказали в беседе с изданием RT, что у Кушлевича в доме всегда было оружие, кроме того, он имеет боевую подготовку. ​

«За время службы во французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку, в доме у Куслевича, сколько мы себя помним, всегда было оружие. Такой человек во фразу «Я тебя убью» вкладывает совершенно другой смысл, не такой, как обычные люди на эмоциях во время ссоры», — заявили собеседники издания.

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#полиция
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Автобус сбил на пешеходном переходе в Можайске 99-летнюю пенсионерку
29 ноября 2023, 12:18

Фото: прокуратура МО

В Можайске водитель автобуса сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела взяла под контроль прокуратура Московской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что водитель маршрутного автобуса, совершая манёвр на ул. Московской в городе Можайске, наехал на пешехода. Пострадавшая 1924 года рождения госпитализирована в Можайскую центральную районную больницу», – говорится в сообщении. 
В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью потерпевшей. Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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#московская область
#автобус
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В питерской квартире нашли обездвиженную семью благодаря лаю собаки
29 ноября 2023, 12:13

Фото: istockphoto/srugina

В Петергофе обездвиженных супругов обнаружили в запертой квартире на улице Халтурина. Внимание на квартиру обратили благодаря лаю собаки.
«Фонтанка» пишет, что соседка семейной пары давно их не встречала и забила тревогу. Она сообщила полицейским, что из их квартиры слышен лай собаки и звуки работающего телевизора.

Спасатели вскрыли дверь и увидели на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Врачам не удалось спасти семью.

Правоохранители начали проверку. 

Ранее сообщалось, что на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом.

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#санкт-петербург
#новости
#происшествие
#полиция
#семья
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Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали 12 человек из горящего общежития
29 ноября 2023, 12:11

Фото: Istockphoto / Phonix_a

Работники Мособлпожспаса спасли 12 человек из горящего общежития. Пожар произошёл на третьем этаже здания коридорного типа в посёлке Удельная Раменского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Огонь быстро распространился по панелям, едкий дым заполнил помещение. Некоторые жильцы не могли покинуть здание и оказались в ловушке. Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что из окна квартиры на третьем этаже вырывается пламя, а на балконе стоят люди и просят помощи», – рассказал начальник территориального управления №8 Александр Сигаев
Начальник караула ПСЧ-340 Михаил Захаров и командир отделения ПСЧ-231 Артур Клочков развернули трёхколенную лестницу, поднялись наверх и эвакуировали четырёх человек, в том числе двоих маленьких детей.
 
Одновременно огнеборцы ПСЧ-340 во главе с начальником караула Иваном Сыровым сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к спасению ещё восьмерых человек.
«Работники противопожарно-спасательной службы вывели людей из горевшего и полностью задымлённого коридора на третьем этаже по лестничным пролётам с использованием спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам со сжатым воздухом», – добавил Сигаев.
По его словам, в результате пожара выгорели комната и часть коридора. Слаженные и умелые действия огнеборцев позволили быстро локализовать огонь и спасти людей. 

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#мособлпожспас
#пожар
#раменский городской округ
#общежитие
#эвакуация
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Камеры видеонаблюдения помогли задержать в Домодедове банду грабителей
29 ноября 2023, 11:28

Фото: ГУРБ МО

Полицейские задержали в городском округе Домодедово троих подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В микрорайоне Южный двое злоумышленников подошли к 32-летнему гражданину, причинили ему телесные повреждения и, угрожая похожим на пистолет предметом, посадили в автомобиль. За рулём находился их сообщник. Продолжая избивать мужчину, правонарушители вынудили передать им 14 мобильных телефонов, наручные часы и 15 тыс рублей. Материальный ущерб составил 130 тыс рублей», – уточнила Петрова.  
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их в местах проживания. Ими оказались трое москвичей в возрасте от 24 до 33 лет, двое из которых – родные братья. Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли в ходе личного досмотра задержанных и в ломбарде в Люберах.   

Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.  
 
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#домодедово
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#грабители
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#подмосковье
#московская область
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В Москве эвакуируют людей из ТЦ Европолис на проспекте Мира
29 ноября 2023, 10:53

Фото: iStock/ninever

Из торгового центра Евпрополис, который находится на проспекте Мира в Москве, эвакуируют посетителей и сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, посетителей и сотрудников просят немедленно покинуть здание по громкой связи. О причинах эвакуации не сообщается.

Ранее сообщалось, что в России в третьем квартале 2023 года резко вырос импорт одежды и обуви, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В третьем квартале показатели увеличились на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого стали эффект низкой базы прошлого года, налаживание параллельного импорта и обновление логистических цепочек.

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#здание
#импорт
#тц
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В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом
29 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/eranicle

В Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки. 

Семиклассника экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением, переломом основания черепа, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Медработникам не удалось спасти мальчика. 

В настоящее время сотрудники управления Следственного комитета по городу проводят проверку, возбуждено уголовное дело. 

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#следственный комитет
#уголовное дело
#ребёнок
#смерть
#санкт-петербург
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Участницу шоу «Пацанки» Тихую судят за нападение на человека
29 ноября 2023, 10:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Тюменке Анне Тихой из шоу «Пацанки» может грозить до 3 лет лишения свободы.
Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени Анну Тихую (Анна Тихомирова) обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, пишет URA.RU. Девушка сломала глазницу москвичке. Информация о деле есть на сайте суда. Девушке может грозить до трех лет лишения свободы.

По словам пострадавшей, обвиняемая напала на неё на остановке. Тихомирова неожиданно ударила ее по лицу и скрылась, а девушка без сознания лежала на морозе. 

В своих социальных сетях Тихомирова делилась фото с заседания суда, назвав пострадавшую «терпилой».

Ранее сообщалось, что Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.

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#шоу-бизнес
#новости
#суд
#полиция
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В Японии потерпел крушение конвертоплан Osprey ВС США
29 ноября 2023, 10:25

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На его борту, по предварительным данным, находились восемь человек.
Конвертоплан Osprey ВС США рухнул в районе островов Якусима (префектура Кагосима), сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что конвертоплан упал в море. 

В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся. 

За годы эксплуатации с конвертопланами происходило множество инцидентов. В 2012 году два Osprey потерпели крушение в американском штате Флорида и в Марокко, а в 2016 году ЧП случилось в зоне Персидского залива, погиб морской пехотинец. 

В августе 2017 года конвертоплан рухнул у восточного побережья Австралии. 27 августа нынешнего года на севере Австралии разбился V-22 Osprey. Тогда скончались три американских морских пехотинца. 

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#мир
#происшествие
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СК: На Алтае женщину, избившую новорожденную дочь, заключили под стражу
29 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/zoka74

В Алтайском крае заключили под стражу мать, которая прилюдно избила свою новорождённую дочь, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что 24-летння жительница Поспелихинского района обратилась в кризисный центр за психологической помощью. Туда она пришла вместе со своей новорождённой дочерью, где прилюдно избила младенца за то, что та не могла успокоиться и плакала. 

В результате нанесения телесных повреждений девочка сильно пострадала, её пришлось госпитализировать. 

По ходатайству следователя, СК по Алтайскому края избрал меру пресечения в отношении женщины в виде заключения под стражу.

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#следственный комитет
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