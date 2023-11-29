«Это конченное животное»: жуткие детали убийства россиянок в Турции и кто к нему причастен

Тела двух россиянок обнаружили в курортном районе Бодрума. Жертвами стали бывшая модель и ее 15-летняя дочь. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к расправе над женщинами, и за что бывший супруг убитой был объявлен в розыск.