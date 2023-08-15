Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена

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Все пострадавшие от взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы уже доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.
«На данный момент завершилась процедура эвакуации пострадавших в больницы... Все получают квалифицированное лечение. Большинство из них имеют ожоги и ранения от взрыва, а также от летящих обломков, стекла и других конструкций», - подчеркнул Меликов.Руководитель Дагестана охарактеризовал произошедшее как трагедию.
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Артем Кузьмин