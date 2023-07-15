Евгений Понасенков* рассказал о конфликте с директором юридической фирмы Олегом Дибровым

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Учёный-историк Евгений Понасенков* подробно рассказал в эксклюзивном интервью SHOT о конфликте с директором юридической фирмы Олегом Дибровым, произошедшем в начале июня в районе Арбата.
«Дибров напал в состоянии крайнего алкогольного опьянения на меня и моего юриста. Преследовал, угрожал убить, размахивал айпадом, причём в сантиметре от моего лица, от лица моего юриста, не давал сделать ни одного шага. Помимо этой дичайшей агрессии, потому что он вёл себя как бешеная собака, я такого никогда не видел. Это первое в жизни нападение на меня», – сообщил Понасенков*.По словам историка, Дибров инициировал падение, в результате которого попал в реанимацию. После трепанации черепа у 55-летнего Диброва развелась пневмония, которая привела к смерти, что, по мнению Понасенкова*, исходит исключительно из состояния сильного алкогольного опьянения, в котором находился нападавший.
*признан в России иностранным агентом
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Анастасия Чинкова