Евгений Понасенков* рассказал о конфликте с директором юридической фирмы Олегом Дибровым

Сегодня в 5:10 утра на автодороге Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края произошла авария с участием рейсового автобуса «Тула – Анапа» и грузового автомобиля «МАН». В результате ДТП погибли два человека, ещё десять доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.