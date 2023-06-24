Евгений Пригожин заявил, что собирается идти на Москву

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Пригожин добавил, что планирует идти в Москву.
«Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу, пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву <…> Мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем… мы спасаем Россию», — сказал Пригожин.Ранее в сети появились кадры прибытия ЧВК «Вагнер» в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве. Он заявил, что в столице введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.