«Езжай обратно в Донецк»: Мать, подравшаяся с учителем, рассказала о причинах драки

Фото: istock / Drazen Zigic
В Деденево мать ученицы подралась с учительницей, потому что та ставила её дочери двойки и бросалась в неё тряпками.
Об этом рассказала Серафима Голикова в беседе с SHOT.
Голикова утверждает, что учитель математики Наталья Михайловна Сапальская буллит ее дочь уже полтора года — ставит плохие отметки, не позволяя даже ответить, а иногда и замахивается на шестиклассницу руками.
По рассказу мамы школьницы, учительница зачем-то закрыла девочку в кабинете и наорала на неё. Одноклассники побежали к директору, но его не было на месте. Тогда они позвонили матери девочки и она приехала разбираться, вызвав полицию.
Пока правоохранители ехали, Наталья Михайловна якобы упрекала Серафиму в неумении воспитывать детей, и сказала, что им стоите ухать на родину в Донецк. После перепалки она ударила мать ребенка, вцепилась ей в волосы. После конфликта педагог также сняла побои и написала встречное заявление в полицию.
Полиция и прокуратура начали проверку.
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Голикова утверждает, что учитель математики Наталья Михайловна Сапальская буллит ее дочь уже полтора года — ставит плохие отметки, не позволяя даже ответить, а иногда и замахивается на шестиклассницу руками.
Пока правоохранители ехали, Наталья Михайловна якобы упрекала Серафиму в неумении воспитывать детей, и сказала, что им стоите ухать на родину в Донецк. После перепалки она ударила мать ребенка, вцепилась ей в волосы. После конфликта педагог также сняла побои и написала встречное заявление в полицию.
Полиция и прокуратура начали проверку.
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Алина Юрчак