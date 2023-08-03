Фальшивые купюры помогли задержать в Электроуглях пособницу мошенников

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Сотрудники полиции задержали в Электроуглях женщину, причастную к мошенничеству на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Там рассказали, что сначала пожилой женщине позвонил человек, представившийся её сыном, и сообщил, что стал виновником ДТП. Затем некая «правоохранительница» потребовала деньги, чтобы возместить потерпевшему ущерб. Пенсионерка собрала имевшиеся в доме 250 тыс рублей и передала их приехавшему мужчине. Затем об аналогичном преступлении заявил 43-летний местный житель.
Оперативники объяснили ему, что это мошенники. Мужчина, сотрудничая с полицейскими, передал злоумышленникам меченные купюры. Полицейские поехали за автомобилем перевозчика, и когда женщина забрала у водителя посылку, задержали её. Она пояснила, что деньги должна была перевести на счета сообщников. Также 40-летняя мошенница рассказала, что ранее приезжала с молодым человеком к пенсионерке за деньгами, которые нужно было передать таким же образом.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантку отправили под домашний арест.
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Оперативники объяснили ему, что это мошенники. Мужчина, сотрудничая с полицейскими, передал злоумышленникам меченные купюры. Полицейские поехали за автомобилем перевозчика, и когда женщина забрала у водителя посылку, задержали её. Она пояснила, что деньги должна была перевести на счета сообщников. Также 40-летняя мошенница рассказала, что ранее приезжала с молодым человеком к пенсионерке за деньгами, которые нужно было передать таким же образом.
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Лора Луганская