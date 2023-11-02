Фанатка секс-вечеринок из Ленобласти обвинила сантехника в изнасиловании

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Фанатка секс-вечеринок из Ленинградской области обвинила сантехника в изнасиловании, однако экспертиза показала, что девушка лжет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в деревне Васкелово Всеволожского района. 28-летняя девушка утверждает, что её гражданский муж вызвал на дом сантехника, который приехал в тот момент, когда девушка была дома одна. По ее словам, мужчина работал и при этом выпивал алкоголь. В это время к сантехнику приехал на помощь его напарник тоже вместе со спиртным.
Когда вся работала была сделана, мастер, приехавший первым, уснул. А его напарник стал приставать к девушке, однако она не растерялась и выгнала их из дома, после чего провалилась в сон. Когда девушка очнулась, то почувствовала сильную боль в области половых органов, также она обнаружила на шее раны и сорванную цепочку.
Пострадавшая вызвала полицейских и заявила об изнасиловании. Сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили сантехников. Со слов работников, хозяйка квартиры все придумала. После чего любительница секс-вечеринок сдала анализы для экспертизы, чтобы наказать горе-насильников. Однако никаких чужих биоматериалов найдено не было.
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Когда вся работала была сделана, мастер, приехавший первым, уснул. А его напарник стал приставать к девушке, однако она не растерялась и выгнала их из дома, после чего провалилась в сон. Когда девушка очнулась, то почувствовала сильную боль в области половых органов, также она обнаружила на шее раны и сорванную цепочку.
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Екатерина Коршунова