Fars News Agency: Три военные базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

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Военные объекты США в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке на востоке Сирии подверглись обстрелам отрядами ополченцев арабских племен, сообщило иранское информагентство Fars News Agency.
США держат под контролем ряд территорий в северной и северо-восточной частях Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены главные нефтяные и газовые месторождения страны. Дамаск регулярно осуждает присутствие американцев на своей территории, считая это оккупацией и нарушением суверенитета с целью незаконного изъятия нефти.
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Артем Путинцев