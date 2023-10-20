ФАС оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала АО «Почта Банк» из-за неисполнения предписания ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Ранее сообщалось, что россиянин пожаловался на рекламу «Почта Банка», на которой крупным шрифтом предлагается взять кредит по ставке от 4%. При этом информация об иных условиях, которые влияют на стоимость кредита, размещалась внизу едва различимым шрифтом. Таким образом, потребители получали лишь часть информации.
После получения жалобы ФАС начала проверку и назначила компании предписание. Позднее «Почта Банк» отчитался об исполнении предписания, однако демонстрация рекламы продолжилось.
В связи с этим, ФАС возбудила административное дело и выпила банку штраф в размере 400 тысяч рублей.
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После получения жалобы ФАС начала проверку и назначила компании предписание. Позднее «Почта Банк» отчитался об исполнении предписания, однако демонстрация рекламы продолжилось.
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Анастасия Чинкова