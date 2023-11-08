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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Петербургского метрополитена

ФАС завела дело в отношении Петербургского метро из-за высоких тарифов
08 ноября 2023, 13:54
Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена за установление завышенных цен на услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что возбуждено антимонопольное дело. Если вина ГУП «Петербургский метрополитен» будет доказана, организации грозит штраф.

В пресс-службе ФАС сообщают, что установленные тарифы на услуги по размещению оборудования и кабелей сотовых операторов в тоннелях и на станциях петербургского метро экономически необоснованны.


Уточняется, что в первом полугодии 2022 года рентабельность услуги по размещению оборудования составила 2420%.

Также в ведомстве добавили, что действия метрополитена ограничивают операторов связи в развитии их сотовых сетей. В конечном итоге действия посредника сказываются на конкурентоспособности операторов на рынке.

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#тарифы
#сотовая связь
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Вооружённые ученики угрожали учителю в школе Гамбурга
Bild: двое учеников с оружием угрожали учителю в школе Гамбурга
08 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/picturesd

В одной из школ Гамбурга два ученика, предположительно, угрожали учителю. Об этом сообщает издание Bild.
Ранее газета сообщала, что в школе в Гамбурге забаррикадировались двое вооружённых мужчин. Отмечалось, что на место происшествия прибыла полиция, которая приступила к штурму здания. 

Полицейским удалось выяснить, что предполагаемыми мужчинами с оружием стали два ученика, которые могли угрожать учителю. При этом, на данный момент, ещё не удалось выяснить, являются ли они учениками именно этой школы. 

Уточняется, что у одного из учеников есть пистолет.

Полиция проникла в здание и проводит операцию по поиску предполагаемых преступников. 

Отмечается, что остальных учеников постепенно эвакуируют.

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#германия
#полиция
#школа
#ученики
#оружие
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В Лондоне экоактивисты остановили движение на мосту, помешав проезду скорой
08 ноября 2023, 14:25

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию протеста на мосту Ватерлоо в Лондоне, помешав проезду скорой помощи с включёнными «мигалками». Об этом сообщает полиция в соцсети X.
Отмечается, что акция экоактивистов была направлена против добычи нефти и газа.

В результате их протеста, на мосту образовалась пробка, а скорая помощь не смогла прорваться через неё.

Прибывшие на место полицейские призывали участников акции переместиться на пешеходную часть моста, где они могут продолжить свои действия. Однако результата не последовало, поэтому сотрудникам полиции пришлось перейти к задержанию.

Уточняется, что было задержано свыше 40 участников акции.

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#великобритания
#экология
#активисты
#акция
#скорая полицейские
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Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в школе в Гамбурге
Bild: двое мужчин с оружием забаррикадировались в школе в Гамбурге
08 ноября 2023, 14:09

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в в одной из школ Гамбурга. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что к зданию школы прибыли сотрудники правоохранительных органов.  В настоящее время спецназ немецкой полиции проводит операцию в этом учебном заведении. Специалисты штурмуют здание школы.

По информации издания, у одного из мужчин есть оружие. 

Ранее сообщалось, что в Гамбурге почти на сутки закрывался аэропорт из-за вооружённого мужчины, который держал в заложниках свою четырёхлетнюю дочь. Он ворвался на взлётно-посадочную полосу на своём автомобиле. Отмечалось, что такое поведение было вызвано тем, что мужчина хотел увести дочь в Турцию из-за споров об опеке. Спустя 15 часов он сдался полиции. 

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#германия
#школа
#вооружение
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Российский футболист умер в Сочи при странных обстоятельствах
Футболист и тренер Лесин умер в Сочи на 31-м году жизни
08 ноября 2023, 13:55

Фото: iStock/matimix

Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет в Сочи, куда приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию футбола Чувашии.
«На 31-м году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Вечная память», - говорится в сообщении.

Отец спортсмена, тренер по футболу Сергей Лесин, рассказал, что его сын погиб 6 ноября. Его тело было найдено возле моря. При этом личные вещи пропали. Он также отметил, что Лесин младший не имел проблем со здоровьем. Сейчас идет следствие.

Напомним, Лесин играл за ФК «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик». 

Церемония прощания с футболистом состоится 12 ноября в Чебоксарах.

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#тренер
#футбол
#следствие
#церемония
#соболезнования
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В Люберцах неадекватный мужчина с мачете атаковал прохожих
08 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto/anna avdeeva

Агрессивный и явно неадекватный мужчина, вооружившись мачете, атаковал прохожих на улицах подмосковных Люберец. Остановить буйного подражателя Дэнни Трехо удалось только с применением огнестрельного оружия.
Первой пострадала от рук громилы молодая девушка Екатерина, сообщает телеграм-канал «112». Она попыталась убежать от агрессора, но тот настиг ее и нанес удар мачете по голове. В результате Катя получила сотрясение мозга и колото-резанную рану затылка. К счастью, повреждение оказалось неглубоким, так что девушке даже не потребовалась госпитализация.

От жертвы хулигана отвлекли случайно оказавшиеся поблизости судебные приставы. Новоявленный герой боевиков попытался атаковать и их, но у мужчин было при себе табельное оружие. Получив пулю в живот, мужчина как-то подрастерял свирепость. К тому же, падая, он порезался о собственный мачете. В результате нападавший сдался. Его отвезли сначала в больницу, чтобы после излечения привлечь к уголовной ответственности.

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#девушка
#удар
#жертвы
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У бразильского футболиста Неймара попытались украсть новорожденную дочь
08 ноября 2023, 13:37

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Неизвестные попытались украсть новорожденную дочь известного бразильского футболиста Неймара. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на представителей следствия.
«Они держали в заложниках мать Бруны, спрашивали, где она, где ребенок. Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи. Женщина показала, что сейф пуст и денег нет», — цитирует издание O Globo слова представителя следствия.

При этом Сама Бьянкарди в своей соцсети написала, что не живет с дочерью Неймара в родительском доме. И в момент ЧП их там не было.

Напомним, 7 октября Sport 24 сообщал, что у футболиста Неймара и Бьянкарди родилась дочь. Это второй ребенок спортсмена. У него также есть сын от бывшей возлюбленной.

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#ребёнок
#чп
#мать
#футболист
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Москвич домогался до своего 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка
Shot: Отец домогался 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка в Москве
08 ноября 2023, 12:42

Фото: istock / ipolonina

Москвича заподозрили в приставаниях к собственному малолетнему сыну.
По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в аквапарке «Мореон», куда семья с ребенком отправились отдыхать. Родители мальчика не живут вместе и решили сделать ему подарок в виде водных аттракционов. После нескольких часов развлечений, мальчик с папой пошли в раздевалку. Там отец стал странно себя вести — трогать ребенка за интимные места и гладить его.

Когда мальчик вернулся домой, он рассказал о случившемся матери. Шокированная мать сразу обратилась в полицию. Отмечается, что ребенок страдает аутизмом.

Правоохранительные органы проведут проверку. Отец-извращенец пока не задержан.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 35-летний мужчина обвиняется в приставаниях к шестилетней девочке. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

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#мальчик
#насилие
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Жительница Петербурга едва не откусила нос председателю ТСЖ
08 ноября 2023, 10:31

Фото: istockphoto/blinow61

Жительница одного из домов по улице Симонова в Санкт-Петербурге обратилась в полицию с заявлением на свою соседку по парадной. По словам 61-летней потерпевшей, та во время вспыхнувшего конфликта едва не откусила ей нос.
Петербурженка рассказала правоохранителям, что она является председателем Товарищества собственников жилья в многоквартирном доме. В тот день она возвращалась домой, когда в парадной на нее налетела соседка с невнятными претензиями, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Затем агрессивная дама перешла к рукоприкладству.

В ту же ночь избитая и покусанная председатель ТСЖ обратилась в медицинское учреждение для фиксации травм. Врачи зафиксировали у нее множественные ушибы и царапины. Нос, к счастью, уцелел. Полицейские начали проверку по факту происшедшего.

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#полицейские
#санкт-петербург
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Появились подробности трагической гибели депутата Народного совета ЛНР Филипоненко
В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Филипоненко
08 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/FelixRenaud

В Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом рассказал его сын Иван Филипоненко.
«Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат получил ранения несовместимые с жизнью», — рассказал сын погибшего.

При этом уточняется, что взрыв произошел возле дома депутата.

Ранее депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил о трагической гибели своего коллеги Михаила Филипоненко. Он также напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.

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