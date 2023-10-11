ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Уральской стали»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В отношении компании «Уральская сталь» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Уточняется, что в период с конца прошлого года до настоящего момента компания «Уральская сталь» повысила цена на стальную заготовку более чем на 40%. При этом себестоимость продукции изменилась незначительно.
В связи с этим ФАС возбудила дело по факту нарушения антимонопольного законодательства. Компании грозит штраф, если вина будет установлена.
Ранее сообщалось, что ФАС после проведения ряда проверок возбудила уголовные дела в отношении независимых АЗС в связи с завышением цен на топливо.
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В связи с этим ФАС возбудила дело по факту нарушения антимонопольного законодательства. Компании грозит штраф, если вина будет установлена.
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Анастасия Чинкова