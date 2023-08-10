ФБР ликвидировало писавшего угрозы Байдену американца

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Агенты ФБР в США применили оружие против жителя города Прово в штате Юта, Крейга Робертсона, который высказывал угрозы американскому президенту Джо Байдену и другим государственным деятелям. Об этом сообщает телеканал KSL, ссылаясь на официальные источники.
Инцидент произошел в доме Робертсона, когда правоохранители прибыли с целью его задержания и проведения обыска, имея на руках необходимые ордеры. Ситуацию в настоящее время расследует внутренняя служба контроля ФБР.
ФБР подтвердило случившееся РИА Новости и добавило, что проводится проверка действий агента, участвовавшего в стрельбе.
Согласно информации от прокуратуры Юты, Робертсон высказывал угрозы не только президенту США, но и вице-президенту, а также прокурорам Манхэттена и штата Нью-Йорк.
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ФБР подтвердило случившееся РИА Новости и добавило, что проводится проверка действий агента, участвовавшего в стрельбе.
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Артем Кузьмин