ФБР ликвидировало писавшего угрозы Байдену американца

«В ходе перестрелки с охраной подозреваемый был ранен, после чего задержан. С серьезными травмами его доставили в Unidad de Flagrancia в Кито. Его смерть была подтверждена бригадой скорой помощи», — гласит заявление прокуратуры, опубликованное в социальной сети Twitter.

Фернандо Вильявисенсьо был убит во время публичного выступления в четверг, при этом восемь человек также были ранены. По данным опросов, на момент гибели Вильявисенсьо не был главным претендентом на предстоящих выборах 20 августа.