ФБР обнародовало итоги расследования взрыва на мосту между США и Канадой

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Федеральное бюро расследований США закончило расследование взрыва автомобиля на мосту над Ниагарским водопадом. По мнению спецслужб, признаки террористического акта отсутствуют.
В ФБР также сообщили, что уже передали дело местной полиции, которая будет расследовать его обстоятельства по признакам дорожно-транспортного происшествия.
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Александр Бойцов