ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе

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Глава администрации штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что силовые структуры, включая полицию и Федеральное бюро расследований (ФБР) США, принимают под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после предполагаемой попытки теракта на границе с Канадой.
«На мое указание, полиция Нью-Йорка совместно с целевой группой ФБР активно контролируют все точки въезда в Нью-Йорк», — написала Хокул в своем аккаунте в Twitter.Она также отметила, что сама направляется в город Баффало в северо-восточной части штата, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов и службы экстренной помощи.
«Я сообщу жителям Нью-Йорка, когда появятся дополнительные сведения», — добавила глава штата.Она подчеркнула, что власти внимательно следят за ситуацией, и их представители уже на месте готовы оказать необходимую помощь.
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