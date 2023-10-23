Fighterbomber: В Армавире украинец пытался отравить летчиков ядовитым тортом

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Выпускников Армавирского военного авиационного училища попытались отравить ядовитым тортом, об этом сообщает Fighterbomber.
Вчера один из выпускников Армавирского училища отмечал свой 20-й День рождения. Неожиданно, на праздник прибыла подписка от анонимного отправителя. В ней находился торт и ящик с виски.
К счастью, лётчики не стали есть неизвестный торт и отдали его на проверку. Выяснилось, что сладость была пропитана ядом.
По информации Baza, правоохранители быстро установили личность курьера, который доставил посылку выпускникам. Им оказался 32-летний уроженец украинского Мелитополя. Сразу после вручения «подарка», мужчина попытался вылететь из Ставрополя в Москву, однако, его задержали в аэропорту.
Известно, что мужчину арестовали на 15 суток. На него составили протокол за «Мелкое хулиганство».
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К счастью, лётчики не стали есть неизвестный торт и отдали его на проверку. Выяснилось, что сладость была пропитана ядом.
Известно, что мужчину арестовали на 15 суток. На него составили протокол за «Мелкое хулиганство».
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Евгения Парфентьева