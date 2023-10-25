Фигуранта первого в РФ дела о попытке перейти на сторону ВСУ признали виновным

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Фигуранта первого в России дела о попытке перейти на сторону врага признали виновным, сообщает «ТАСС» со ссылкой на суд.
Напомним, 22-летний Сергей Фролов был задержан в октябре 2022 года при попытке пересечь границу с Грузией. Сперва его задержали на 15 суток за мелкое хулиганство, однако, позже стало известно, что Фролов планировал вступить в формирование «Легион «Свободная Россия»*, бойцы которого ведут боевые действия на стороне ВСУ.
В результате, суд Северной Осетии приговорил Фролова к шести годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Его также обязали выплатить штраф размером в 100 тысяч рублей.
Защита Фролова заявила, что собирается обжаловать приговор.
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*Организация, признанная террористической на территории РФ.
В результате, суд Северной Осетии приговорил Фролова к шести годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Его также обязали выплатить штраф размером в 100 тысяч рублей.
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*Организация, признанная террористической на территории РФ.
Евгения Парфентьева