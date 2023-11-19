Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу

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Вечером в воскресенье финская атомная электростанция «Олкилуото-3» временно остановила свою работу из-за технической неисправности, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на оператора станции Teollisuuden Voima.
Ранее были обнаружены повреждения в третьем реакторе финской атомной станции. По уточненным данным, неполадки были выявлены внутри насосов системы питания воды турбинной установки «Олкилуото-3» во время проведения технического обслуживания и проверки. Однако отмечалось, что эти повреждения не создают угрозы безопасности.
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