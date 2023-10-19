Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

Фото: iStock/MikeMareen
Финские полицейские завершили осмотр места повреждения газопровода Balticconnector и передали образцы на экспертизу, об этом сообщили представители Balticconnector.
«Осмотр места повреждения газопровода завершен, собранные образцы переданы на судебную экспертизу», - прокомментировали ситуацию в сообщении компании.
Отмечается, что чтобы попасть на место повреждения, специалистам пришлось совершить несколько погружений на глубину в десятки метров. При этом, несмотря на завершение сбора данных на месте происшествия, расследование ЧП все же продолжается.
Читайте также:
Postimees: К ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно Китая
Минобороны Швеции заявило о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
США поддержали расследование Финляндии и Эстонии о повреждении Balticconnector
Евгения Парфентьева