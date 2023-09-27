Физрук рассказал, что ученик в ходе конфликта во Владивостоке «послал» его

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Учитель физкультуры, который избил шестиклассника на уроке во Владивостоке, рассказал о причинах конфликта. Об этом сообщает RT.
Физрук рассказал, что преподаватель технологии позвала его в класс, по причине того, что не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели и бросались бумажками.
Мужчина отметил, что его уже вызвали в полицию для дачи показаний.
Напомним, во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
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«Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три весёлые буквы», — цитирует физрука RT.
Напомним, во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
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Екатерина Коршунова