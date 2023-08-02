Физрук связал ребёнка перед отбоем в детском лагере

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Инструктора по физической подготовке, который связал подростка в детском лагере «Металлист» на Камчатке, уволили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
В ведомстве сообщили, что перед отбоем в детском лагере, тренер по физической подготовке зашел в комнату к детям и связал одного из воспитанников веревкой.
В ходе разбирательств, мужчина заявил, что сделал это ради шутки. Руководство лагеря уволило инструктора.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. В распоряжении следственных органов оказалось видео, на котором видно, как мужчина связывает подростка и толкает его на кровать.
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В ходе разбирательств, мужчина заявил, что сделал это ради шутки. Руководство лагеря уволило инструктора.
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Анастасия Крестьянова