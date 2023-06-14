Физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы

Фото: istockphoto.com / choochart choochaikupt
Уточняется, что всё происходило в городе Зима Зиминского района Иркутской области. Физрук Юрий Осипович стал совращать младшую сестру своей супруги, когда ей было шесть лет. Насилие над ребёнком продолжалось все эти годы. Девочка решила во всём признаться психологу будучи 15-летним подростком.
«Мужчина заставлял девочку заниматься оральным сексом, когда приезжал погостить к родителям супруги», — говорится в сообщении.Отмечается, что педофилу дали 19 лет колонии строгого режима. Ему навсегда запретили работать с детьми.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.