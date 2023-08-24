Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Пригожина

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Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области.
По информации портала, в последние две минуты полета самолет то терял, то набирал высоту.
Первые данные от Embraer Legacy 600 Flightradar24 получил в 17:46, последние – в 18:20:14. В это время самолет летел на высоте 19725 футов (около шести километров).
При этом, по информации Telegram-канала 112, бизнес-джет пропал с радаров 26 минут спустя начала полета.
На потерпевшем крушение в селе Куженкино Тверской области погибла единственная девушка на борту - стюардесса Кристина Распопова. 39-летняя Кристина Распопова работала на борту бизнес-джета Пригожина стюардессой. Она также являлась сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.
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Первые данные от Embraer Legacy 600 Flightradar24 получил в 17:46, последние – в 18:20:14. В это время самолет летел на высоте 19725 футов (около шести километров).
На потерпевшем крушение в селе Куженкино Тверской области погибла единственная девушка на борту - стюардесса Кристина Распопова. 39-летняя Кристина Распопова работала на борту бизнес-джета Пригожина стюардессой. Она также являлась сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.
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Евгения Парфентьева