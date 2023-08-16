Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы

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Жесткая авария с участием Ford Mustang произошла на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, ДТП произошло сегодня около девяти часов вечера на Подольской улице.
Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. При этом, по предварительной информации, водитель сбежал с места аварии, бросив свою пассажирку.
Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но в сознании.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в городе Карасук Новосибирской области неизвестный сбил девочку на пешеходном переходе. Виновника ДТП объявили в розыск, и вскоре выяснили, что автомобиль, участвовавший в аварии принадлежит сотруднику МО МВД России «Карасукский».
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Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. При этом, по предварительной информации, водитель сбежал с места аварии, бросив свою пассажирку.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в городе Карасук Новосибирской области неизвестный сбил девочку на пешеходном переходе. Виновника ДТП объявили в розыск, и вскоре выяснили, что автомобиль, участвовавший в аварии принадлежит сотруднику МО МВД России «Карасукский».
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Евгения Парфентьева