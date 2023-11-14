«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой

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Жительница Ленинградской области согласилась на автомобильную прогулку со знакомым, которая закончилась погоней со стрельбой и ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, инцидент произошёл 12 ноября в городе Коммунар.
Водитель Volvo Х70 проигнорировал требование полиции остановиться и попытался скрыться в черте города. Полиция погналась следом, водитель продолжил игнорировать их требования, даже тогда, когда правоохранители открыли по нему стрельбу. Со спущенными колесами Volvo продолжил удирать от полиции, пока, наконец, резко не затормозил, спровоцировав наезд на него полицейского автомобиля. После столкновения лихач вновь продолжил движение, а вот патрульная машина этого сделать не смогла. Вместе с ним в салоне находилась его знакомая, которую он пригласил покататься. Она получила лёгкое пулевое ранение в руку.
Личность нарушителя всё же удалось установить, однако, он попытался уйти от полиции повторно. К счастью, на этот раз его всё же удалось заблокировать и остановить.
Мужчина задержан.
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Водитель Volvo Х70 проигнорировал требование полиции остановиться и попытался скрыться в черте города. Полиция погналась следом, водитель продолжил игнорировать их требования, даже тогда, когда правоохранители открыли по нему стрельбу. Со спущенными колесами Volvo продолжил удирать от полиции, пока, наконец, резко не затормозил, спровоцировав наезд на него полицейского автомобиля. После столкновения лихач вновь продолжил движение, а вот патрульная машина этого сделать не смогла. Вместе с ним в салоне находилась его знакомая, которую он пригласил покататься. Она получила лёгкое пулевое ранение в руку.
Мужчина задержан.
Читайте также:
В Москве женщина сбила пятилетнего ребенка, которого и обвинили в ДТП
E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
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Евгения Парфентьева