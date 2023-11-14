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«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой

МВД: В Ленинградской области свидание закончилось погоней и перестрелкой
14 ноября 2023, 12:45
Фото: iStock/z1b

Фото: iStock/z1b

Жительница Ленинградской области согласилась на автомобильную прогулку со знакомым, которая закончилась погоней со стрельбой и ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, инцидент произошёл 12 ноября в городе Коммунар.

Водитель Volvo Х70 проигнорировал требование полиции остановиться и попытался скрыться в черте города. Полиция погналась следом, водитель продолжил игнорировать их требования, даже тогда, когда правоохранители открыли по нему стрельбу. Со спущенными колесами Volvo продолжил удирать от полиции, пока, наконец, резко не затормозил, спровоцировав наезд на него полицейского автомобиля. После столкновения лихач вновь продолжил движение, а вот патрульная машина этого сделать не смогла. Вместе с ним в салоне находилась его знакомая, которую он пригласил покататься. Она получила лёгкое пулевое ранение в руку.


Личность нарушителя всё же удалось установить, однако, он попытался уйти от полиции повторно. К счастью, на этот раз его всё же удалось заблокировать и остановить.

Мужчина задержан.

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#стрельба
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В вузах Магнитогорска случилась вспышка туберкулеза
14 ноября 2023, 13:10

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

В Магнитогорске выявлено четыре случая заражения туберкулезом.
Об этом пишет издание URA.RU. Заболевание обнаружили у четырех студентов высших и средних учебных заведений Магнитогорска. Во время осмотра пациентов медики выявили, что болезнь проходила без бактериовыделения. В данный момент четверо студентов проходят лечение в учреждениях фтизиатрического профиля.

Сообщается, что все заболевшие учились в разных учебных заведениях. Среди педагогов никто не заболел. Новых вспышек болезни среди магнитогорцев тоже не выявили. 

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли корпус МГУ из-за вспышки кори. Болезнь обнаружили у студента первого курса с Факультета мировой политики. Сейчас анализы берут у остальных студентов курса.

Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.

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#магнитогорск
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#медицина
#анализы
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В Калуге учительница побила пеналом и тетрадями школьника
14 ноября 2023, 12:57

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Учительница из калужской школы №51 избила пеналом и тетрадями школьника, который сидел с телефоном на уроке.
Действия педагога попали на видео, которое опубликовал «Подъём» в Telegram-канале. Учитель перемещалась по классу и кричала на школьников. Затем она швырнула пенал и другие школьные принадлежности в подростка, который сидел возле окна. Он во время занятия смотрел что-то в телефоне.

В администрации школы «Подъему» рассказали, что жалоб от учеников после инцидента не поступало. В школе подчеркнули, что использование телефонов на уроке запрещено.

«У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают. Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей», —сообщило руководство школы №51.
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#новости
#школа
#ученики
#школьники
#подросток
#дети
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В кафе в центре Москвы произошла массовая драка
МВД: четыре человека устроили драку в кафе Москвы
14 ноября 2023, 12:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Уточняется, что происшествие произошло вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

По информации РИА Новости, конфликт между мужчинами произошел в кафе, а после на улице он перерос в драку. После происшествия в медучреждения обращений не было.

Ранее также сообщалось о массовой драке на складе Wildberries. Инцидент произошёл в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек. 

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#происшествие
#конфликт
#кафе
#полицейские
#сотрудники
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В Мытищах рабочего засосало в дробильную установку
14 ноября 2023, 12:32

Фото: iStock/gorodenkoff

24-летний рабочий погиб из-за несчастного случая на складе в подмосковных Мытищах.
«МК» пишет, что ЧП случилось в понедельник вечером на складе Мытищинского электромеханического завода. 24-летний парень из Узбекистана занимался дробление макулатуры. Он нарушил правила техники безопасности, подойдя слишком близко к дробилке. Рабочего засосало в аппарат.

Мужчина погиб на месте. 

Ранее сообщалось, что на севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом пишет  Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.

По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте.

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#работа
#скорая помощь
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В Подмосковье на складе Wildberries случилась массовая драка между сотрудниками
14 ноября 2023, 12:18

Фото: istock/artolympic

Причиной конфликта стала гофра с товарами.
«Осторожно, Москва» пишет, что инцидент произошёл на складе в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек. На видеокадрах видно, как 23-летний Минкаил начинает бить по лицу 28-летнего Олимжона. Ему на помощь мчится коллега на рохле. Он попытался удержать Олимжона, но мужчина потерял сознание после ударов по лицу. 

Пострадавшего доставили в больницу с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга. 

Знакомый Олимжона утверждает, что мужчина скончался от травм. По его словам, у него были проблемы со здоровьем. Это привело к смерти после ударов. Сообщается, что Минкаил ранее был судим за кражу.

Проводится проверка.   

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#новости подмосковья
#полиция
#сотрудники
#работа
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БПЛА попытался атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне
14 ноября 2023, 12:03

Фото: iStock/NatureNow

Беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, беспилотник упал утром 14 ноября около 07:30 утра. 

В результате падения устройства были незначительно повреждены остекление и обшивка одного из зданий комплекса. К счастью, никто не пострадал. 

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области. Отмечается, что атаки беспилотников были пресечены в Московской, Тамбовской и Брянской областях. 

Помимо этого, в ночь на 14 ноября вражеский беспилотник атаковал строящийся цех «Брянского химического завода имени 50-летия СССР».

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В Приморье женщина родила дома и сожгла ребенка в печке
Жительница Приморья родила дома и сожгла новорождённого в печке
14 ноября 2023, 11:25

Фото: iStock/fotoember

В Приморье женщина родила ребенка дома и сожгла новорождённого в печке. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ЧП произошло в приморском посёлке Оленевод. Жительница посёлка обратилась в полицию и сообщила, что её соседка родила ребенка, однако младенец пропал. Тогда правоохранители организовали проверку дома и ребенка найти не смогли.

«Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации РИА Новости, женщина сожгла новорождённого в печке сразу после родов. Дело находится под контролем прокуратуры.

Также в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка.

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#роды
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Осужденный за убийство Политковской принял участие в СВО и получил помилование
14 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/Sinenkiy

Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов принял участие в СВО и был помилован, об этом «РБК» сообщил его адвокат Алексей Михальчик.
Напомним, журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 октября. Политковскую застрелили в подъезде её дома на Лесной улице в Москве. Следствие сразу пришло к выводу, что убийство было заказным. Однако, в 2021 году истёк срок давности преступления, а установить заказчиков так и не удалось.

При этом, организатором убийства признали бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова. Как сообщил его адвокат Михальчик, сперва Хаджикурбанов принимал участие в специальной военной операции в качестве заключенного. Но, когда его контракт истёк, то бывший заключённый получил помилование.

После этого Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны и сейчас участвует в СВО как «вольнонаемный военный».

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Жительница Омской области бросила новорожденного ребёнка в парке
14 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Kseniya Ivashkevich

В Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен, об этом сообщили на официальном сайте региональной прокуратуры.
По информации ведомства, произошёл этот инцидент ещё в конце сентября, однако, придать ситуацию огласке решили только сейчас.

Обнажённого новорожденного заметила идущая на работу женщина. Она сразу же сообщила о найденном ребёнке в экстренные службы. 

Как объяснили в прокуратуре, 33-летняя подозреваемая уже воспитывает двухлетнюю дочь, а о её новой беременности никто не знал, включая сожителя, который в этот момент проживал отдельно. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка. 

Ребёнка уже передали в приёмную семью, а против матери возбудили уголовное дело. Отмечается, что она признала свою вину.

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