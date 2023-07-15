Fox: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече в Хельсинки

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Все произошло во время общения Байдена с сотрудниками американского посольства и их семьями в аэропорту Вантаан. На опубликованных кадрах видно, как президент США наклоняется к девочке и слегка кусает ее в плечо. Девочка испугалась и отвернулась от президента, который в это время пытался поцеловать ее в голову.
Поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.
А сын предыдущего американского президента Дональд Трамп-младший вообще заявил, что нынешний хозяин Белого дома должен быть в доме престарелых, а не стоять во главе свободного мира.
Читайте также:
NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта
Трамп считает, что Байден принимает кокаин перед выступлениями
Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления в Южной Каролине
Поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.
Читайте также:
NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта
Трамп считает, что Байден принимает кокаин перед выступлениями
Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления в Южной Каролине
Артем Путинцев