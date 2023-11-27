Fox: ВМС США задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена

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Военно-морские силы США задержали пиратов, которые совершили нападение на танкер Central Park у берегов Йемена, об этом сообщает Fox News.
«Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
Предварительно, нападавшие были пиратами. После задержания их добросили американские военные, которые отвечают за борьбу с пиратством. При этом, отмечается, что ни до груза, ни до членов экипажа нападавшим, к счастью, добраться не удалось.
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