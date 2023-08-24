Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения

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Один из обломков разрушенного самолета в Тверской области, на котором находился Евгений Пригожин, расположен на подъезде к деревне Куженкино, примерно в двух километрах от места аварии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Место, где находится фрагмент самолета, огорожено полицией. Рядом стоят несколько автомобилей силовых структур, некоторые из них с включенными сиренами. Полицейские допрашивают водителей, проезжающих мимо, и уточняют цель их поездки.
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