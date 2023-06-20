Франция направила свое судно на поиски пропавшего в Атлантике батискафа

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Франция направила корабль с роботом-разведчиком к месту пропажи батискафа в Атлантике
Госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль сообщил, что французский институт исследования моря направил свое судно Atlante к месту исчезновения батискафа Titan, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», передает РИА Новости.
На борту корабля находится робот-разведчик Victor 6000, способный погружаться на глубину до 6 км.
Напомним, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». Поиски батискафа Titan начались с понедельника примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем.
На борту корабля находится робот-разведчик Victor 6000, способный погружаться на глубину до 6 км.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем.
Екатерина Коршунова