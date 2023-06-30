Французы призвали отправить погромщиков воевать на Украину

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Жители Парижа заявили, что протестующие – это разбойники и бандиты
Жители Парижа, на фоне продолжающихся третий день беспорядков в городах Франции, призвали отправить протестующих воевать на Украину, в интервью «РИА Новости».
«Это разбойники, это бандиты - простите мне мой французский. Их надо отправить воевать на Украину, чтобы преподать им урок», - прокомментировали ситуацию один из местных жителей.
«Посмотрите на это, это ведь налогоплательщики, кто будет за все это платить! Они разбивают, а платим мы, а стоит это немало», - отметил второй.
«Это невероятно. Они прицельно разбивали витрины. Многое украли», - подытожил сотрудник разворованного магазина.
Напомним, протесты во Франции вспыхнули после того, как полиция застрелила темнокожего подростка.
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«Это разбойники, это бандиты - простите мне мой французский. Их надо отправить воевать на Украину, чтобы преподать им урок», - прокомментировали ситуацию один из местных жителей.
«Это невероятно. Они прицельно разбивали витрины. Многое украли», - подытожил сотрудник разворованного магазина.
Напомним, протесты во Франции вспыхнули после того, как полиция застрелила темнокожего подростка.
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Евгения Парфентьева