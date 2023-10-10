Фридмана проверят по двум уголовным статьям - госизмена и дискредитация ВС РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Вернувшегося на Родину российского бизнесмена Михаила Фридмана проверят по двум уголовным статьям, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Фридман проживал в Лондоне, однако, из-за санкционного давления вынужден был переехать в Израиль, где спустя неделю после его прибытия обострился военный конфликт с Палестиной. Вчера стало известно, что бизнесмен возвращается на Родину, в Москву.
По информации Mash, руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский уже подал на Фридмана заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в причастности бизнесмена к поддержке ВСУ. Отраковский убежден, что Фридман финансировал украинских террористов, чтобы показать свою лояльность перед Западом.
Речь идет о 150 миллионах евро, которые бывшие члены совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен и Михаил Фридман якобы направили на помощь ВСУ в апреле 2022 года.
Сейчас Фридману грозит уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ - «Госизмена» и «Дискредитация Вооруженных сил РФ».
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По информации Mash, руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский уже подал на Фридмана заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в причастности бизнесмена к поддержке ВСУ. Отраковский убежден, что Фридман финансировал украинских террористов, чтобы показать свою лояльность перед Западом.
Сейчас Фридману грозит уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ - «Госизмена» и «Дискредитация Вооруженных сил РФ».
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Евгения Парфентьева