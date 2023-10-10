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Фридмана проверят по двум уголовным статьям - госизмена и дискредитация ВС РФ

10 октября 2023, 14:16
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вернувшегося на Родину российского бизнесмена Михаила Фридмана проверят по двум уголовным статьям, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Фридман проживал в Лондоне, однако, из-за санкционного давления вынужден был переехать в Израиль, где спустя неделю после его прибытия обострился военный конфликт с Палестиной. Вчера стало известно, что бизнесмен возвращается на Родину, в Москву.

По информации Mash, руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский уже подал на Фридмана заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в причастности бизнесмена к поддержке ВСУ. Отраковский убежден, что Фридман финансировал украинских террористов, чтобы показать свою лояльность перед Западом.


Речь идет о 150 миллионах евро, которые бывшие члены совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен и Михаил Фридман якобы направили на помощь ВСУ в апреле 2022 года.

Сейчас Фридману грозит уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ - «Госизмена» и «Дискредитация Вооруженных сил РФ».

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В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой
10 октября 2023, 15:43

Фото: iStock/FotoDuets

В детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось 9 октября в одном из клубов Колпино. После игры 12-летние подростки повздорили, в результате чего завязалась драка.

Как рассказала мама мальчика, эта потасовка между мальчиками была не первой, однако, на этот раз нападавший подозвал подмогу и тогда, толпой, они повалили одного парня на пол, сняли с него штаны и попытались засунуть клюшку в анальное отверстие. Мальчику удалось вырваться.

Придя домой, он рассказал обо всем матери, после чего они отправились в полицию, где врач не нашел у пострадавшего никаких повреждений.

Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.

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Под Волгоградом бывшего бойца «Вагнер» подозревают в изнасиловании двух девочек
В Камышине задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании двух девочек
10 октября 2023, 15:33

Фото: iStock/juriskraulis

Под Волгоградом задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации следствия, вечером 9 октября 29-летний житель города Камышин Волгоградской области познакомился с двумя несовершеннолетними девочками и пригласил их к себе в гости. У себя дома он начал домогаться до школьниц, одной из них удалось вырваться и выскочить на улицу, где она сообщила прохожим о происходящем. 

«В настоящее время подозреваемый задержан. При проведении следователями СКР процессуальных действий с участием потерпевших они опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

При этом, как выяснили «РИА Новости», задержанный уже был судим (по какой статье - не уточняется), а после служил по контракту в ЧВК «Вагнер».

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#насилие
#следственный комитет
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Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС
Боевики ХАМАС, якобы, забрали в плен Семена Слепакова*
10 октября 2023, 15:01

Фото: iStock/nito100

В сети появилось фото, на котором мужчину, очень сильно похожего на шоумена Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС, фото публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, Семен Слепаков* покинул Россию сразу после начала спецоперации. Известно, что в момент нападения боевиков из сектора Газа на Израиль, там находился и сам комик.

Сразу после вторжения Палестины по сети разлетелось фото, на котором боевики ХАМАС ведут под руки мужчину, крайне сильно похожего на комика Слепакова*. Однако, выяснилось, что это был классический кликбейт, а на оригинальном фото военные забирают седого израильтянина, который даже издалека не напоминает звезду российского ТВ.

Журналисты SHOT связались с представителями Слепакова*, которые подтвердили, что с комиком все в порядке и в плен его никто не забирал. 

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#хамас
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В Уфе 22-летний парень признался в убийстве 14-летней сводной сестры
10 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

Следователи опубликовали видео допроса уфимца, которого задержали по подозрению в убийстве сводной сестры.
22-летний парень сознался в убийстве 14-летней сводной сестры, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
 
Во вторник утром жительница Уфы заявила в полицию о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже тело девушки обнаружили в багажнике автомобиля женщины, который был припаркован во дворе дома. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего сводного брата девочки. Парень прятался на чердаке дома рядом с местом преступления.
 
«Я дождался свою сестру, она пошла в ванную, ждал, когда она выйдет из ванной… засунул ее в диван», - рассказал задержанный следователю.
Парень планировал ночью вывезти тело и спрятать. Задержанный на допросе заявил, что после убийства надругался над мёртвой сестрой.
 
«Это его слова, экспертиза прояснит ситуацию. Если его слова подтвердятся, будет возбуждено еще одно дело - о надругательстве над телом умершего», - сказал представитель СУСК РФ по Башкирии.
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#убийство
#полиция
#уголовное дело
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В Волгоградской области педофил изнасиловал двух подростков, угрожая им ножом
В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования двух подростков
10 октября 2023, 14:19

Фото: istock / Shutter2U

В Волгоградской области житель города Камышина напал на двух несовершеннолетних подростков и изнасиловал их. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование двух несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.
По информации следствия, мужчина познакомился с девушками и позвал их к себе домой, где и совершил акт насилия. Одной из жертв удалось сбежать, и на улице она рассказала прохожим о происшедшем и попросила помощи. Очевидцы вызвали полицию, мужчину задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Уточняется, что жертвам было 15 и 16 лет.

Кроме того, по данным РЕН ТВ, мужчина напал на них с ножом и угрожал. 

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В Магадане нашли пропавшую 7-летнюю школьницу
10 октября 2023, 14:08

Фото: istockphoto/triocean

7-летнюю Диану Личковскую, которая пропала в Магадане, найдена живой у подруги.
7-летнюю Диану Личковскую несколько часов разыскивали волонтеры и полицейские в Магадане. В итоге её нашли у подруги, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя региональной общественной организации «Отряд поиск пропавших детей — Магадан» Юлию Домрину.
 
«Девочка найдена, с ней все в порядки. Ребёнок был у подруги. Волонтёры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию», — сказала Юлия Домрина.
Девочка уже находится дома. Ранее сообщалось, что ребёнок вышел из школы и не ввернулся домой. О её местонахождении ничего не было известно на протяжении 7 часов.

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#дети
#школа
#школьники
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В Магадане идут поиски 7-летней девочки, не вернувшейся домой из школы
10 октября 2023, 13:00

Фото: istockphoto/volkovslava

В Магадане начались поиски 7-летней Дианы Личковской, которая не вернулась домой после школы.
РИА Новости пишут, что волонтеры и полиция ищут 7-летнюю Диану Личковскую. Она вышла из школы в Магадане днём, но домой так и не пришла. Об этом рассказала руководитель Магаданской региональной общественной организации «Отряд поиск пропавших детей – Магадан» Юлия Домрина.
 
«Сейчас волонтеры прочесывают город, поиски идут в микрорайоне, где живет Диана Личковская. Мы просим добровольцев к нам присоединиться», - сообщила Домрина.
Ранее в Башкирии мать избила и ранила ребёнка полутора лет, плач которого мешал ей выпивать. Правоохранительные органы Башкирии расследуют инцидент с полуторагодовалым мальчиком. Его ранила ножом и избила мать. Причиной стал плач, который мешал ей выпивать. ЧП случилось 8 октября в Белебеевском районе.

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#ребёнок
#школа
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Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле
Погибшим в Израиле оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска
10 октября 2023, 12:30

Фото: iStock/SergeyPankratov

Погибшим в Израиле оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска. Об этом РИА Новости сообщила его мать.
Сообщается, что погибший переехал в Израиль в 1992 году из Риги.

Ранее российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что в результате нападения движения ХАМАС на Израиль погибли два гражданина России. Информация уже подтверждена. Викторов уточнил, что всего пропавшими без вести считаются четверо россиян. При этом речь идет не только о россиянах, постоянно проживающих на территории Израиля, но и тех, кто приехал временно.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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Россиянин попал под поезд, отряхнулся и пошел дальше
В Приморском крае мужчина попал под поезд, отряхнулся и пошел дальше
10 октября 2023, 11:55

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Житель Приморского края попал под поезд на железнодорожных путях в Смоляниново, встал, отряхнулся и пошел дальше.
Инцидент с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал телеграм -канал «Новости Приморья. Владивосток».
 
На кадрах видно, как пострадавший следует в сторону путей, по которым ехал поезд. В какой-то момент его сбивает локомотив. Россиянин упал, но затем поднялся и ушел. Состав после инцидента останавливается, машинист пытается догнать пострадавшего. 

Информации о его текущем состоянии не поступало. По факту инцидента была организована проверка.

Подобное происшествие сулчилось в Ленинградской области, поезд сбил мигранта на велосипеде. Известно, что машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд состава предотвратить не получилось. Мужчина выжил, он был госпитализирован. 

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