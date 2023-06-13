ФСБ арестовала бывших сотрудников российского ОПК за работу на украинскую разведку

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Бывших сотрудников Курского ОПК подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой
Двух бывших работников оборонно-промышленного комплекса в Курской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
По информации службы, обвиняемые передавали вражеской разведке технические документы, а также образцы военной техники, изготовляемой для российской армии. Бывшие сотрудники ОПК также подозреваются в подготовке диверсий на железных дорогах Курской и Белгородской областей, который служат для снабжения ВС РФ.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Госизмена» и «Подготовка к диверсии».
Сейчас обвиняемые заключены под стражу и дают признательные показания. При обыске у них изъяли взрывчатое вещество, четыре взрывателя, военную документацию, а также 150 тысяч долларов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представители движения «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить владельца сети московских баров Даниила Гольдмана на предмет финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ.
По информации службы, обвиняемые передавали вражеской разведке технические документы, а также образцы военной техники, изготовляемой для российской армии. Бывшие сотрудники ОПК также подозреваются в подготовке диверсий на железных дорогах Курской и Белгородской областей, который служат для снабжения ВС РФ.
Сейчас обвиняемые заключены под стражу и дают признательные показания. При обыске у них изъяли взрывчатое вещество, четыре взрывателя, военную документацию, а также 150 тысяч долларов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представители движения «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить владельца сети московских баров Даниила Гольдмана на предмет финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ.
Евгения Парфентьева