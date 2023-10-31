ФСБ доказала причастность украинских спецслужб к покушению на Царёва

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ФСБ России получила неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, следует из сообщения ЦОС ФСБ РФ.
В ФСБ уточнили, что доказательства участия Украины в покушении на Царёва были получены в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Отмечается, что украинские спецслужбы использовали методы, которые можно сравнить с деятельностью международных террористических структур.
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