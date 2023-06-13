ФСБ: Двоих сотрудников Курской ОПК обвинили в сотрудничестве с украинской разведкой

Фото: iStock/gorodenkoff
Сотрудников ОПК подозревают в передаче Киеву секретных документов и подготовке диверсий на ж/д дорогах
Двоих бывших сотрудников оборонно-промышленного комплекса в Курской области обвинили в сотрудничестве с украинской разведкой, сообщает «ТАСС» со ссылкой на ФСБ.
По информации ведомства, обвиняемые передавали вражеской разведке технические документы, а также образцы военной техники, изготовляемой для российской армии. Бывшие сотрудники ОПК также подозреваются в подготовке диверсий на железных дорогах Курской и Белгородской областей, который служат для снабжения ВС РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский чиновник рассказал изданию The Wall Street Journal, что Белый дом собирается передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
По информации ведомства, обвиняемые передавали вражеской разведке технические документы, а также образцы военной техники, изготовляемой для российской армии. Бывшие сотрудники ОПК также подозреваются в подготовке диверсий на железных дорогах Курской и Белгородской областей, который служат для снабжения ВС РФ.
Евгения Парфентьева