ФСБ и МВД обнаружили склады с контрафактными кроссовками Nike, Puma и Reebok

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Склады контрафактной обуви с логотипами известных брендов обнаружили сотрудники ФСБ и МЧС во Владимирской области. Об этом сообщает РБК.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 40 тысяч пар обуви под брендами New Balance и Puma и ещё порядка 100 тысяч пар обуви Adidas, Ecco, Nike и Reebok.
Обувь была обнаружена на производственном цехе в деревне Вашутино Владимирской области.
После этого силовики отправились на основные склады в городе Лакинск, где обнаружили ещё более полумиллиона пар обуви тех же брендов.
По предварительным данным, организатором производства является предприниматель из города Гусь-Хрустальный.
Отмечается, что было возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного использования товарного знака New Balance и такое же дело по использованию марки Puma.
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Обувь была обнаружена на производственном цехе в деревне Вашутино Владимирской области.
По предварительным данным, организатором производства является предприниматель из города Гусь-Хрустальный.
Отмечается, что было возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного использования товарного знака New Balance и такое же дело по использованию марки Puma.
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Анастасия Чинкова